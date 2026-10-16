«Σεισμό» έχουν προκαλέσει οι έως τώρα αποκαλύψεις για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που παραιτήθηκε από πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Οι αμερικανικοί θεσμοί ερευνούν εξονυχιστικά όλες τις κινήσεις της, καθώς έχουν διατυπωθεί κατηγορίες για αποδοχή πολυτελών δώρων, για συναντήσεις με επιχειρηματίες και προώθηση εταιρειών, αλλά και για κακοποιητική συμπεριφορά προς το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας.

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται οι κατηγορίες που διατύπωσε ο Έρικ Ντίτερς, ο μεγάλος δωρητής του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς είπε ότι η Γκίλφοϊλ τού ζήτησε 100.000 δολάρια, προκειμένου να εξοφλήσει την κάρτα της American Express.

Επιπλέον, υποστήριξε πως διαθέτει τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας 16 λεπτών από την Ελλάδα, η οποία μπορεί να προκαλέσει αναταράξεις ακόμη και στην αμερικανική κυβέρνηση.

«Μπορεί να ρίξει ολόκληρη την κυβέρνηση Τραμπ, μια κυβέρνηση που υποστήριξα από την πρώτη ημέρα και της οποίας τις πολιτικές εξακολουθώ να στηρίζω», ισχυρίστηκε ο Ντίτερς σε σχετικό βίντεο που δημοσίευσε.

🚨 WOW: In a new video, Trump donor Eric Deters announces he has FILED A LAWSUIT against Kimberly Guilfoyle and her lawyers, threatening to depose Guilfoyle and Donald Trump Jr. and subpoena Trump administration records. Deters also claims he has an explosive new recording from Greece. “This might just bring down the ENTIRE Trump administration,” he warns, adding that it “may end the JD Vance Marco Rubio ticket.” — MeidasTouch (@MeidasTouch) October 15, 2026

Αίσθηση προκάλεσε επίσης, η Λίζα «Κένεντι» Μοντγκόμερι, πρώην παρουσιάστρια του MTV, καθώς εν μέσω των αποκαλύψεων για την Γκίλφοϊλ, είπε ότι η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα μιλούσε ανοιχτά για τη σεξουαλική της ζωή και επιδείκνυε με υπερηφάνεια μια συλλογή από φωτογραφίες ακατάλληλου περιεχομένου, τις οποίες συνόδευε με στοιχεία πιστωτικής κάρτας άνδρα με τον οποίο διατηρούσε σχέση.

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, έγραψε πως οι δύο γυναίκες ήρθαν αρχικά πιο κοντά λόγω της κοινής τους «απέχθειας» για τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος είναι πρώην σύζυγος της Γκίλφοϊλ. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, όσο περνούσε ο καιρός και γνωρίζονταν καλύτερα, αισθανόταν όλο και λιγότερο άνετα μαζί της.

Σύμφωνα με την Κένεντι, η Γκίλφοϊλ επιδείκνυε τη σχέση της με έναν άνδρα, τον οποίο αποκαλούσε «Λεξ Λούθορ» και περιέγραφε ως «ερωτευμένο μετρητομηχανή». Η πρώην συνεργάτιδά της υποστήριξε ότι η Γκίλφοϊλ είχε δείξει στην ίδια και σε αρκετούς κοινούς φίλους τους φωτογραφίες της μαύρης πιστωτικής κάρτας American Express του συγκεκριμένου άνδρα, τόσο από την μπροστινή όσο και από την πίσω πλευρά.

«Η Κίμπερλι έδειξε σε εμένα και σε αρκετούς φίλους μας φωτογραφίες της μαύρης κάρτας Amex του, μπροστά και πίσω», έγραψε η Κένεντι. Όπως πρόσθεσε, οι εικόνες συνοδεύονταν από αντίστοιχες φωτογραφίες των γεννητικών οργάνων του κατόχου της κάρτας, σημειώνοντας ότι υπήρχαν τουλάχιστον τρία τέτοια ζευγάρια φωτογραφιών.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι οι φερόμενες σεξουαλικές περιπέτειες της Γκίλφοϊλ είχαν οδηγήσει στην κυκλοφορία παρατσουκλιών για εκείνη μέσα στο τηλεοπτικό δίκτυο, μεταξύ των οποίων τα «Σίμπισκιτ» και «USO». «Στην πραγματικότητα, η Κίμπερλι μιλούσε για το σεξ τόσο ανέμελα, που έκανε τη Σαμάνθα από το “Sex and the City” να μοιάζει με την Γκρέτα Τούνμπεργκ», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Τι λέει η Γκίλφοϊλ – Οι επόμενες κινήσεις της

Στη δήλωση με την οποία αποχαιρέτησε τη θέση της, η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε ότι είχε διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη πράξη και προανήγγειλε ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη της.

«Αυτές οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου», έγραψε. «Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για τη Δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και στην προάσπιση των αξιών που κάνουν την Αμερική ξεχωριστή. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν δεκαετίες δημόσιας προσφοράς μου», είχε συμπληρώσει.

Όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις της, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από ένα υποτιθέμενο «Burn Book», που θα μπορούσε να αποδοθεί ως «βιβλίο της εκδίκησης».

Σε σχετικό σχολιασμό που μεταδόθηκε από το «The Megyn Kelly Show», έγινε αναφορά σε δημοσίευμα της «Daily Beast» και στο ενδεχόμενο η πρώην πρέσβης να διαθέτει πληροφορίες που θα μπορούσαν να φέρουν σε δύσκολη θέση την οικογένεια Τραμπ, λόγω της πολυετούς σχέσης της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ διατηρούσε επί περίπου έξι χρόνια σχέση και είχε αρραβωνιαστεί με τον μεγαλύτερο γιο του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου βρέθηκε κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο και σε άλλα μέλη της οικογένειάς του, συμμετέχοντας σε δημόσιες και ιδιωτικές εκδηλώσεις.

Η μακρόχρονη παρουσία της στο περιβάλλον των Τραμπ αποτελεί το βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο στηρίζονται τα σχετικά σενάρια. Στην αμερικανική τηλεόραση διατυπώθηκαν εκτιμήσεις ότι ένα βιβλίο με προσωπικές μαρτυρίες θα μπορούσε να προκαλέσει αναταράξεις, εφόσον τελικά κυκλοφορούσε.