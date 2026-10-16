Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στην Κέιτι Ζακαράια να «αναθεωρήσει» την παραμονή της στη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, μόλις μία εβδομάδα μετά τον διορισμό της στο υψηλού προφίλ πόστο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νότιο Γκαζόν την Παρασκευή, ο πρόεδρος αποκάλυψε ότι είπε στη Ζακαράια λίγο πριν βγει έξω: «Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό αν δεν θέλεις… Νομίζω ότι πρέπει να το αναθεωρήσεις».

Τελικά ο πρόεδρος απέλυσε την Ζακαράια, σύμφωνα με πηγές από τον Λευκό Οίκο που επικαλείται η εφημερίδα New York Times.



«Ίσως δεν κάνει για εκείνη», παραδέχθηκε ο Τραμπ. Αυτό συμβαίνει καθώς η τετραήμερη θητεία της σημαδεύεται ήδη από την αυξανόμενη έρευνα σχετικά με τα νομικά της διαπιστευτήρια και ένα επεισοδιακό ντεμπούτο ενώπιον των δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου την Τρίτη. Οι επικριτές έχουν βάλει στο στόχαστρο τη Ζακαράια για τις πρόσφατες συνεντεύξεις της, στην προσπάθειά της να συνέλθει από το δύσκολο ξεκίνημα.



Όταν πιέστηκε αν η ενημέρωση του Τραμπ σήμαινε ότι η Ζακαράια απολύθηκε, ο πρόεδρος υπαναχώρησε λέγοντας: «Όχι, όχι. Θέλω να έχει μια καλή ζωή».



«Έχει κακοποιηθεί άγρια από τα μέσα ενημέρωσης», πρόσθεσε.



Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε δηλώσει νωρίτερα στο Fox News ότι η Κέιτι βρίσκεται σε στάδιο «σταδιακής αποχώρησης» από τον ρόλο. Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην εκπομπή «Hannity» το βράδυ της Πέμπτης, η Ζακαράια πιέστηκε σχετικά με το αν μπορεί να αποκαλεί τον εαυτό της δικηγόρο, με την ίδια να παραδέχεται ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις και δεν απέκτησε ποτέ άδεια ασκήσεως δικηγορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Η Ζακαράια διορίστηκε στη θέση στις 9 Οκτωβρίου και ανέβηκε στο βήμα του Λευκού Οίκου για την πρώτη της ενημέρωση Τύπου λίγες ημέρες αργότερα, στις 13 Οκτωβρίου. «Είχα ήδη προεγγραφεί για τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου και βασικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού γνώριζα ότι θα ζούσα στην Κίνα και το αποτέλεσμα θα ήταν άνευ σημασίας. Καθόμουν για τις εξετάσεις επειδή δεν ήθελα να έχω καθεστώς απόσυρσης», δήλωσε.



Η Ζακαράια πιέστηκε επίσης για την 14λεπτη ενημέρωσή της, όπου δέχτηκε μόλις τρεις ερωτήσεις. «Αυτό που νιώθω είναι ότι πραγματικά ανέλαβα την ευθύνη με πολύ λίγο χρόνο προετοιμασίας», δήλωσε η Ζακαράια. «Δεδομένου του γεγονότος ότι βρισκόμουν στη δουλειά λιγότερο από ίσως οκτώ ώρες και είχα ένα βιβλίο ενημέρωσης το πρωί, νιώθω ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, Σον, για να αποδώσω για τον αμερικανικό λαό εκείνη την ημέρα».



Το ντεμπούτο της Ζακαράια προκάλεσε επικρίσεις για αρκετά λεκτικά παραπατήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας στιγμής που αναφέρθηκε κατά λάθος στον σύζυγό της ως «ο πρόεδρός μου» πριν διορθώσει τον εαυτό της, καθώς και για τη συντομία της ενημέρωσης.



Η πρώτη ενημέρωση Τύπου της Καρολάιν Λίβιτ στον Λευκό Οίκο διήρκεσε σχεδόν 47 λεπτά, ενώ το ντεμπούτο του Σον Σπάισερ διήρκεσε περίπου 79 λεπτά. Η πρώτη ενημέρωση της Σάρα Χάκαμπι Σάντερς διήρκεσε περίπου 23 λεπτά το 2017.



Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε στο MS NOW ότι θα μπορούσε να καταλήξει με μικρότερη θητεία από τον Άντονι Σκαραμούτσι, του οποίου η διαβόητα σύντομη θητεία ως διευθυντής επικοινωνίας διήρκεσε μόλις 10 ημέρες πριν απομακρυνθεί τον Ιούλιο του 2017.



«Το να ανεβαίνεις στο βήμα είναι δύσκολο, αλλά ξεκίνησε με το λάθος πόδι», δήλωσε ο ανώνυμος αξιωματούχος. «Πρέπει να βελτιωθεί πολύ, γρήγορα, αλλιώς θα σπάσει το ρεκόρ του Σκαραμούτσι».



Ωστόσο ο Λευκός Οίκος διπλασίασε την υποστήριξή του στη Ζακαράια την Τετάρτη, όταν κλήθηκε από το Fox News Digital να σχολιάσει τη σύγκριση με τον Σκαραμούτσι. «Η Κέιτι είναι μια εξαιρετική και υπέροχη προσθήκη στην ομάδα. Είναι εξαιρετικά προετοιμασμένη και πανέξυπνη για να βοηθήσει στην ενημέρωση του αμερικανικού λαού», δήλωσε ο Τσανγκ.



Ο λογαριασμός @PressSec στο X, που παλαιότερα διαχειριζόταν η Λίβιτ, δεν μεταβιβάστηκε ποτέ στη Ζακαράια και παραμένει ανενεργός από τις 7 Οκτωβρίου. Η Ζακαράια, την οποία ο Τραμπ περιέγραψε ως δικηγόρο κατά την ανακοίνωση του διορισμού της, είχε υπηρετήσει προηγουμένως ως ανώτερος σύμβουλος επικοινωνίας στο Trump Media & Technology Group και ως εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, σύμφωνα με το Fox News.