Συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» παραχώρησε ο Σωτήρης Καλυβάτσης, με αφορμή την περιοδεία της θεατρικής παράστασης «Caveman» σε όλη την Ελλάδα. Ο 57χρονος ηθοποιός και παρουσιαστής μίλησε για την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την Υρώ Λούπη.

Έχεις πάθος με τη θάλασσα.

Από πολύ μικρός. Δηλαδή για να κοιμηθώ το βράδυ έβαζα στο κασετοφωνάκι μου τον Σταυρό του Νότου, κουκουλωνόμουν και το άκουγα. Έχει τύχει να λείπω και τέσσερις μήνες με το σκάφος. Υπήρχε καλοκαίρι που έκανα κοντά στα 3.000 μίλια, έφτανα μέχρι το Καστελόριζο και ξαναγυρνούσα πίσω στη Θεσσαλονίκη.

Και όταν μετακόμισες στην Αθήνα, πώς ήρθες;

Με το σκάφος από τη θάλασσα. Ήταν 11 Νοεμβρίου του 2007 που έδεσα μέσα στη μαρίνα Ζέας, και τελικά έμεινα μέχρι το 2016. Ήταν όνειρό μου να μένω σε σκάφος, σου δίνει μια αίσθηση ελευθερίας. Ανά πάσα στιγμή λύνω και φεύγω. Και τώρα αν μου πεις, πολύ εύκολα γυρνάω να μείνω στο σκάφος. Το μόνο που με κούρασε λίγο ήταν η φάση του μπάνιου. Επέστρεφα από τα γυρίσματα όλη μέρα και δεν είχα να γεμίσω μία φορά την μπανιέρα (γελάει).

Πάντως δεν είναι και το πιο συνηθισμένο να μένεις μόνιμα σε σκάφος.

Άλλοι βάζουν σιντριβάνια και νερά να τρέχουν μέσα στο σπίτι για το φενγκ σούι. Φαντάσου να είσαι πάνω στο νερό. Μόνιμο φενγκ σούι! (γελάει) Εντάξει, επιπλέεις και δεν υπάρχει αυτή η σταθερότητα που αναζητούν οι άνθρωποι, κυρίως οι γυναίκες. Αυτές θέλουν τα τούβλα και τα κεραμίδια, αλλά είναι μεγάλη δέσμευση. Κι εμένα δεν μου αρέσουν πολύ οι δεσμεύσεις.

Παρ’ όλα αυτά τις απέκτησες κι εσύ.

Σωστά, το παραδέχομαι. Είμαι σώγαμπρος (γελάει). Μένω με την Υρώ (Λούπη) στο σπίτι της στον Κορυδαλλό. Είμαστε πολλά χρόνια πια μαζί, αλλά ούτε εκείνη είχε κάποιον καημό να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια ούτε εγώ.