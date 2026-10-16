Ανακοινώνεται παραίτηση βουλευτή

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Τα αγωνιώδες βλέμμα στις Βρυξέλλες

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα όλα τα μάτια είναι στραμμένα στις Βρυξέλλες όπου έχει ρίξει το βάρος της και η ελληνική κυβέρνηση, καθώς θα ολοκληρωθεί η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκεί το ζήτημα είναι τι αποφάσεις θα ληφθούν σε σχέση με το ενεργειακό πρόβλημα και το κόστος, με την ελληνική κυβέρνηση να ελπίζει πολλά.

Πού ποντάρει ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, υπό τη σκιά της τροφοδότησης της νέας «έκρηξης» στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό, εκτιμά σημαντικό, πέραν των εθνικών πρωτοβουλιών, να υπάρξει και μία ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακανθώδες πρόβλημα, το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και παρασκηνιακά αλλά και ενώπιον των συναδέλφων του, ζήτησε να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μία πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσει και η δική του κυβέρνηση να στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Επί της ουσίας ο Έλληνας πρωθυπουργός ζητά και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία και αναμένει.

Το άγχος του Μακρόν στους «26»

Δικός μου άνθρωπος πετάχτηκε μέχρι τις Βρυξέλλες γιατί δεν θα έχανε, όπως μου είπε, με τίποτα τη συγκεκριμένη Σύνοδο Κορυφής. Έμαθε αυτό που είπε ο Εμανουέλ Μακρόν στους άλλους ηγέτες. «Πρέπει να αποφασίσουμε έως το τέλος του χρόνου», είπε στους 26. Και εξήγησε ότι, αν φτάσουμε στο 2027, τότε θα είναι πολύ δύσκολο πολιτικά για εκείνον να εγκρίνει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με τις εκλογές στη χώρα του να είναι τον Απρίλιο και τη Μαρίν Λε Πεν να τον περιμένει στη γωνία.

Τι έφαγαν οι 27

Ο δικός μου πήγε και στο δείπνο και είδε τι έφαγαν οι 27. Ξεκίνησαν λοιπόν με βελουτέ κολοκύθας με κομμάτια κάστανου. Στη συνέχεια έφαγαν ψητό καλκάνι με σάλτσα σαμπάνιας και σταφύλια. Και για επιδόρπιο έφαγαν δαμάσκηνα με κρέμα Armagnac. Τώρα, αν πήραν το Armagnac και μέσα στην αίθουσα για να αντέξουν, δεν έμαθε.

Το χαρτί του μεταναστευτικού

Και επειδή βαδίζουμε προς τις εκλογές, η δεξιά ατζέντα ενισχύεται και η κυβέρνηση θα ρίξει το βάρος και στο μεταναστευτικό. Ήδη προβάλλονται και ακούγονται σποτάκια σε ΜΜΕ για την πολιτική που ασκεί στο μεταναστευτικό, θέλοντας να ενισχύσει το επιχείρημά της ότι η χώρα είναι ασφαλής, έχει κανόνες και δεν είναι επί της ουσίας ξέφραγο αμπέλι. Ο πρωθυπουργός γυρίζει με ένα δώρο, καθώς έγινε δεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό και σύντομα θα νομοθετηθεί. Τι θα προβλέπει; Οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν, σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες, να αναστέλλουν τη χορήγηση ασύλου και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Και αυτό θα το προβάλει υπέρ του δέοντος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επίσκεψη στις ΗΠΑ και η Γκίλφοϊλ

Στο Μέγαρο Μαξίμου εξακολουθούν να συζητάνε τις εξελίξεις με την καρατόμηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Αναμένουν να δουν πώς θα τα πάει ο διάδοχός της, ο επιτετραμμένος Τζος Χακ, αν και η διάρκεια της παραμονής του ως επικεφαλής θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Σήμερα παίζουν δυο ονόματα για την πρεσβεία, ο Γκας Μπιλιράκης, που μάλιστα συναντήθηκε και προ ημερών με την Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά και ένας πολύ στενός συνεργάτης του δισεκατομμυριούχου Τζον Κατσιματίδη. Και όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για διάδοχη κατάσταση στην πρεσβεία με δυο Ελληνοαμερικάνους.

Η διαδοχή στην πρεσβεία και ο Σαμαράς

Η πίεση από το ελληνοαμερικανικό λόμπι είναι μεγάλη για να υπάρξει τοποθέτηση άμεσα νέου πρέσβη και να μην είναι ο Χακ ο επικεφαλής και μάλιστα να είναι και ελληνικής καταγωγής. Ενδιαφέρον, αλλά πιο μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι και με τον Κατσιματίδη και με τον Μπιλιράκη έχει άριστη σχέση και τακτική επικοινωνία ο Αντώνης Σαμαράς, με ό,τι αυτό σημαίνει ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία αναμένουμε το κόμμα του. Και επειδή έως το τέλος του Οκτωβρίου δεν προβλέπεται εξέλιξη στο θέμα του πρέσβη, μου είπε καλή πηγή ότι θα γίνει δέκτης πληροφοριών και ο πρωθυπουργός που θα βρεθεί και πάλι στις ΗΠΑ για να συμμετάσχει στις εργασίες του ΟΗΕ, καθώς η Ελλάδα θα έχει για λίγο την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας ως μη μόνιμο μέλος.

«Too little, too late» x 2

Μπορεί να σφάζονται ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ στη μάχη για τη δεύτερη θέση, δείχνουν να συμφωνούν όμως στην ισοπέδωση και στα αγγλικά. «Too little, too late», έγραψε η Βάσια Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ για τα μέτρα που αποφασίστηκαν για τα καύσιμα από την κυβέρνηση, «too little, too late», είπε και η Θεώνη Κουφονικολάκου, με τον Παύλο Μαρινάκη να τρολάρει και αμφότερους σημειώνοντας ότι «είναι σαν να “πατάνε ένα κουμπί” στην αντιπολίτευση, στην ΕΛΑΣ και στο ΠΑΣΟΚ». Δεν σταμάτησε εκεί, όμως, ο ψηλός. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι την ώρα που μιλούν για «λίγα» ως προς τα μέτρα και για «αργά» ως προς τον χρόνο, δεν λένε πού θα βρουν αυτοί τα χρήματα ούτε και πόσα θα είναι αυτά, αλλά και αν τα έδιναν όλα από την αρχή της κρίσης τι θα γινόταν σήμερα. «Ευτυχώς δεν τους ακούμε όλους αυτούς του μετώπου του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας», είπε και πραγματικά αυτό το «too late» πρέπει κάπως να εξηγηθεί από τους μονομάχους της κεντροαριστεράς.

Το κάλεσμα του Χατζηδάκη

Μεγάλη κινητοποίηση έχει γίνει για την αποψινή εκδήλωση που διοργανώνει ο Κωστής Χατζηδάκης στο Athens City Events στο Γουδί στις 19:30. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της ΝΔ απηύθυνε προσκλητήριο σε όλες τις γενιές των ΟΝΝΕΔιτών και των ΔΑΠιτών με αφορμή τα 52α γενέθλια της νεολαίας του κυβερνώντος κόμματος. «Θα χαρώ να σας δω από κοντά», γράφει ο Κ. Χατζηδάκης στη διαδικτυακή πρόσκλησή του και την ανάρτησή του τη συνοδεύουν τρεις αφίσες, στη μια είναι νεολαίος, πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ -και με μαλλιά- και οι άλλες είναι της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ από προεκλογική περίοδο φοιτητικών εκλογών. Πέρα από τη διαδικτυακή πρόσκληση έχουν γίνει πολλά τηλέφωνα.

Έρχεται η ώρα Σαμαρά;

Βούιξε χθες η πολιτική και δημοσιογραφική πιάτσα από τις φήμες ότι θα ανακοινώσει το νέο κόμμα την προσεχή Δευτέρα ο Αντώνης Σαμαράς. Έψαξα το θέμα, μίλησα με κόσμο, αλλά δεν βρήκα άκρη και οι πληροφορίες ήταν συγκεχυμένες για τον ακριβή χρόνο των ανακοινώσεων. Όμως καλή πηγή μου είπε να είμαι έτοιμος για όλα και συμπλήρωσε, «μην εκπλαγείς εάν ένα πρωί ακούσεις αιφνιδιαστικά ότι θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα». Το δέχομαι και αναμένω.

Ανακοινώνεται παραίτηση βουλευτή

Για όσους ανεξάρτητους βουλευτές σκοπεύουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα στον νέο πολιτικό φορέα, ο χρόνος αρχίζει να τελειώνει. Πέρα από μία, το πολύ δύο περιπτώσεις που θα παραιτηθούν την τελευταία στιγμή, για λόγους που η στήλη έχει ήδη εξηγήσει, οι υπόλοιποι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο της Αμαλίας. Όσοι διστάζουν να κάνουν το βήμα δεν θα βρουν μόνο την πόρτα κλειστή, αλλά θα βρουν και νέα πρόσωπα που έχουν πάρει, έστω άτυπα, το χρίσμα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η στήλη είναι σε θέση να σας ενημερώσει ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται άλλη μία παραίτηση βουλευτή. Η απόφαση έχει ληφθεί. Αυτό που μένει είναι να διαλέξει τη στιγμή της ανακοίνωσης, για την οποία βάζω στοίχημα ότι θα γίνει αρχές της εβδομάδας. Και μετά θα ακολουθήσει η εγγραφή του ως μέλος στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το όνομα είναι στη διάθεση της στήλης. Υπομονή, θα το ανακοινώσει ο ίδιος σε λίγα 24ωρα.

Πάχτας απέναντι στον Πάνα στη Χαλκιδική

Εδώ και αρκετές ημέρες κυκλοφορεί το σενάριο στα media ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης σκοπεύει να κατεβάσει στη Χαλκιδική τον πρώην υπουργό, Χρήστο Πάχτα, με σκοπό να κοντύνει τον Απόστολο Πάνα. Τον ίδιο Απόστολο Πάνα που, αν θυμάμαι καλά, ήταν από τους πρώτους που στήριξαν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στην εσωκομματική αναμέτρηση με τον Γιώργο Παπανδρέου, αλλά στις επόμενες ήταν με τον Χάρη Δούκα. Και επειδή η στήλη δεν αρκείται στα σενάρια, μπήκε στον κόπο να ελέγξει αν ευσταθούν. Και ευσταθούν αλλά από την πλευρά του Χρήστου Πάχτα, ο οποίος έχει βγει στη γύρα και μιλάει στον νομό όχι ως πιθανός, αλλά ως υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ. Κάτι που απ’ ό,τι μαθαίνω έχουν φτάσει και στα αυτιά του βουλευτή ο οποίος αυτό που του μένει είναι να συνεχίσει τον αγώνα του. Ή μήπως όχι μόνο αυτό;

Ο Δημήτρης Μάντζος στα Βόρεια για το ΠΑΣΟΚ

Από τη Χαλκιδική, παραμένοντας στο ΠΑΣΟΚ, θα πάω στα Βόρεια, όπου το ερώτημα δεν είναι αν η Μιλένα Αποστολάκη θα κρατήσει την έδρα της. Είναι το ποιος θα της σταθεί δίπλα ώστε το ψηφοδέλτιο να κοιτάξει με αξιώσεις τη δεύτερη. Το όνομα του Βουλευτή Επικρατείας, Δημήτρη Μάντζου, είχε ακουστεί κατά καιρούς, μέχρι που κάποια στιγμή σίγησε, αφήνοντας όλους να αναρωτιούνται μήπως υπάρξει και δεύτερη θητεία στο ασφαλές ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, όποιος και να ήταν ο πρόεδρος, όποιο και να ήταν το κόμμα, τα δώρα του Επικρατείας δεν δίνονται δύο φορές. Η στήλη γνωρίζει ότι τελικά ο Δημήτρης Μάντζος έκλεισε στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και ήδη στήνει το γραφείο του. Αυτό που μένει είναι να δούμε πότε θα κάνει εγκαίνια.

Τέσσερα ονόματα της ΕΛΑΣ για τον Δυτικό Τομέα

Να σας πάω, τώρα, και στη μάχη για το ψηφοδέλτιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη Β2 περιφέρεια του Δυτικού Τομέα Αθηνών – εκεί όπου προβλέπω να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο συναρπαστικά πολιτικά πεδία της τρέχουσας αναμέτρησης. Το ισχυρό αντίπαλο δέος ακούει στο όνομα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και η εσωκομματική σκακιέρα, προμηνύει ένα σκληρό πολιτικό μπρα ντε φερ – κυρίως γυναικείο αν ευσταθούν τα ονόματα που ακούγονται. Η Έφη Αχτσιόγλου, με την πολιτική της αναγνωρισιμότητα, θα έρθει αντιμέτωπη με δύο στελέχη που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και πλέον αποτελούν την πρώτη γραμμή της ΕΛΑΣ. Η πρώτη είναι η Άννα Παπαδοπούλου, η οποία ως αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου δίνει καθημερινές μάχες στα μέσα ενημέρωσης, και η δεύτερη είναι η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η ακαδημαϊκός που κρατά τα ηνία ως τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής του κόμματος. Δίπλα σε αυτή τη γυναικεία τριάδα, η ναυαρχίδα της Συμπαράταξης στην περιοχή ακούει στο όνομα Άγγελος Κορωνιός. Ο αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου μην ξεχνάμε ότι επιστρατεύτηκε από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα σε ένα viral βίντεο από το παρκέ. Αυτά είναι τα τέσσερα ονόματα που ακούγονται για τον δυτικό Τομέα Αθηνών. Μένει να δούμε αν βγουν όλα.

Το μήνυμα του Τσίπρα

Νέα μηνύματα θα στείλει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στην διευρυμένη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Grand Hyatt. Στη συνεδρίαση θα μετέχουν εκτός από τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής -θα είναι παρών ο δημοσιογράφος Θανάσης Καρτερός ή όχι καθώς είχε ανακοινωθεί ως μέλος της;-, τομεάρχες και οι αναπληρωτές τους, αλλά και μέλη του οργανωτικού γραφείου. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα και όπως έμαθα θα έχει και πολλά μηνύματα και για τη σχέση της ΕΛΑΣ με το ΠΑΣΟΚ.

Φέρτε πίσω τις έδρες

Και ενώ θα συνεδριάζει η ΠΕ της ΕΛΑΣ, μια ώρα μετά, κατά τις τρεις το μεσημέρι, θα συνεδριάσει και η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία της Κουμουνδούρου, τα οποία τους άφησε προίκα ο Τσίπρας φεύγοντας. Μαθαίνω ότι θα υπάρξει απόφαση που θα είναι και μήνυμα σε όσους έφυγαν από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψουν τις έδρες και δεν θα αποφύγουν αρκετοί και την κριτική στον πρώην πρωθυπουργό.

Οι Έλληνες εφοπλιστές κρατούν την πρωτιά, οι Κινέζοι αντεπιτίθενται

Μπορεί η Κίνα να χτίζει η δική της ναυτιλιακή αυτοκρατορία, ωστόσο οι Έλληνες εφοπλιστές εξακολουθούν να έχουν το πάνω χέρι στη μεταφορική ικανότητα του παγκόσμιου στόλου. Σύμφωνα με στοιχεία της Bimco που έχω στα χέρια μου, ο ελληνόκτητος στόλος ελέγχει το 19% της παγκόσμιας μεταφορικής ικανότητας φορτηγών πλοίων, με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία σε δεξαμενόπλοια, bulk carriers και LNG carriers. Πίσω από αυτή την κυριαρχία βρίσκονται μεγάλα εφοπλιστικά ονόματα. Η Μαρία Αγγελικούση με τον Angelicoussis Group, ο Γιώργος Προκοπίου με τις Dynacom, Dynagas και Sea Traders, ο Γιώργος Οικονόμου με την Cardiff Marine, η Αγγελική Φράγκου με τη Navios, ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την Capital Maritime, αλλά και οι Star Bulk, Thenamaris και Tsakos Group. Από τη μία οι Έλληνες στηρίζονται σε παραδοσιακούς εφοπλιστικούς ομίλους, ενώ οι Κινέζοι αξιοποιούν χρηματοδοτικούς οργανισμούς leasing για να μεγαλώνουν τους στόλους τους. Και υπάρχει μία λεπτομέρεια με σημασία. Στα στοιχεία της Bimco, το κινεζικό βιβλίο παραγγελιών εμφανίζεται κατά 21% μεγαλύτερο από το ελληνικό.

Νέα συμφωνία της Lamda για τη μαρίνα Αγίου Κοσμά

Μία ακόμη σημαντική εκκρεμότητα για την αναβάθμιση της μαρίνας Αγίου Κοσμά στο Ελληνικό μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Μαθαίνω ότι η Lamda Development υπέγραψε πριν λίγες ώρες συμφωνία με τη Marinetek Adriatic, μέλος του διεθνούς ομίλου Marinetek, αναθέτοντάς της την κατασκευή των πλωτών εξεδρών που θα εγκατασταθούν στη μαρίνα. Και εδώ το ενδιαφέρον βρίσκεται στο χρονοδιάγραμμα, καθώς οι εργασίες συνδέονται με την προσπάθεια να αποκτήσει η περιοχή νέα εικόνα ενόψει της τουριστικής περιόδου του 2027. Η συμφωνία προβλέπει την κατασκευή 38 πλωτών εξεδρών της σειράς Marinetek Premier, οι οποίες θα διαμορφώσουν έξι νέους προβλήτες, πλάτους τεσσάρων μέτρων ο καθένας. Η πρώτη παρτίδα αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2027, προκειμένου να αρχίσει η εγκατάσταση κατά μήκος του κεντρικού παραλιακού περιπάτου της μαρίνας. Στόχος είναι το σύνολο των εργασιών να έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της νέας σεζόν.

Γιατί ο Περιστέρης ανοίγει πόρτα για ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Φτάνουν στ’ αυτιά μου πληροφορίες για την απόφαση του Γιώργου Περιστέρη να ανοίξει για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τον δρόμο προς τις διεθνείς αγορές ομολόγων. Ο όμιλος προχωρά στη δημιουργία προγράμματος διεθνών ομολογιακών εκδόσεων, με την πρώτη να εκτιμάται στην περιοχή των 500 εκατ. ευρώ. Η χρονική συγκυρία έχει τη δική της σημασία καθώς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει πλέον εξασφαλίσει επενδυτική βαθμίδα από S&P και Moody’s, γεγονός που διευκολύνει την πρόσβασή της σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Το ενδιαφέρον, πάντως, βρίσκεται στην αξιοποίηση των κεφαλαίων. Θα κατευθυνθούν στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, στην υποστήριξη του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων ή θα δημιουργήσουν πρόσθετη χρηματοδοτική ευχέρεια για νέες επενδυτικές κινήσεις;

Δύο εξαγορές στα logistics με 30 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η Trastor

Δύο ακόμη εξαγορές στον κλάδο των logistics έχει στα σκαριά η Trastor, η οποία συνεχίζει να αναζητά ευκαιρίες στην αγορά των επαγγελματικών ακινήτων. Όπως μου είπαν δύο καλοί φίλοι από την αγορά οι νέες κινήσεις αφορούν επενδύσεις συνολικού ύψους περίπου 30 εκατ. ευρώ, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις που μπορούν να ενισχύσουν το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Από που βρήκε τα λεφτά; Η απάντηση βρίσκεται στα 150 εκατομμύρια που συγκέντρωσε από την αύξηση κεφαλαίου 150 εκατομμυρίων την περασμένη άνοιξη. Αυτό που καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα είναι ότι η Trastor επιδιώκει να μεγαλώσει περαιτέρω την παρουσία της σε έναν κλάδο όπου τα σύγχρονα ακίνητα παραμένουν περιζήτητα, αλλά η προσφορά κατάλληλων εγκαταστάσεων εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. Οι δύο επικείμενες συναλλαγές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της εταιρείας να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ σε αξία χαρτοφυλακίου έως το τέλος του 2027.

Οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» και το πακέτο των 1,4 εκατ. ευρώ

Κινητικότητα στην αγορά της διαφήμισης προκαλεί, σύμφωνα με πληροφορίες μου, ο διαγωνισμός του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την επικοινωνιακή προβολή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», συνολικού προϋπολογισμού 1,425 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Δύο γνωστές εταιρείες του χώρου, η Nextcom και η Choose, υπέβαλαν αιτήματα διευκρινίσεων στις 21 και 30 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, πριν από την κατάθεση προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή έκρινε ότι οι διευκρινίσεις αφορούν ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης και αποφάσισε να μεταθέσει την προθεσμία από τις 19 Οκτωβρίου στις 2 Νοεμβρίου. Το αντικείμενο περιλαμβάνει διαφημιστικές καμπάνιες σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα, ενημερωτικά sites και social media, παραγωγή διαφημιστικού υλικού και διοργάνωση εκδηλώσεων. Η σύμβαση έχει διάρκεια 36 μηνών, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Το ερώτημα στην επικοινωνιακή πιάτσα είναι ποιες εταιρείες θα καταθέσουν τελικά προσφορές και πώς θα μοιραστεί η διαφημιστική δαπάνη ανάμεσα στα διαφορετικά μέσα. Προς το παρόν, οι Nextcom και Choose εμφανίζονται επισήμως ως εταιρείες που ζήτησαν διευκρινίσεις και όχι ως επιβεβαιωμένοι συμμετέχοντες.

Η Δωρική, το εργοστάσιο της Μινέρβα και οι Αυστριακοί που μπήκαν στη φέτα

Έχει το ενδιαφέρον της η επόμενη μέρα της Δωρικής, της τυροκομικής εταιρείας που απέκτησε η Desserta Hellas από τη Μινέρβα, παίρνοντας μαζί και το εργοστάσιο παραγωγής φέτας στο Επισκοπικό Ιωαννίνων. Πίσω από την Desserta βρίσκεται ο αυστριακός συνεταιριστικός όμιλος Berglandmilch, ο οποίος με τη συγκεκριμένη κίνηση απέκτησε παραγωγικό αποτύπωμα στην ελληνική φέτα. Το σήμα «Χωριό» πάντως παρέμεινε στη Μινέρβα, με την παραγωγή των τυροκομικών της να συνεχίζεται στη μονάδα των Ιωαννίνων. Κοιτάζοντας κανείς τα νούμερα πάντως, η εικόνα έχει και δεύτερη ανάγνωση. Ο ενοποιημένος τζίρος της Desserta διαμορφώθηκε το 2025 στα 45,52 εκατ. ευρώ, ενώ ο εταιρικός στα 35,48 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη του ομίλου υποχώρησαν στα 3,77 εκατ. ευρώ, από 5,06 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα περιορίστηκαν στις 816.000 ευρώ. Το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα θα αποδώσει η επένδυση στην Ήπειρο, καθώς η παραγωγή φέτας απαιτεί κεφάλαια, πρώτη ύλη και πρόσβαση σε αγορές του εξωτερικού. Και οι Αυστριακοί καλούνται πλέον να αποδείξουν ότι η απόκτηση της Δωρικής δεν ήταν απλώς μία ευκαιριακή αγορά παραγωγικών εγκαταστάσεων.