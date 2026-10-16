Θλίψη στον κόσμο του bodybuilding προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μαριάν φον Γκίρκε, της 40χρονης πρωταθλήτριας από τη Χιλή, η οποία έφυγε από τη ζωή μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη συμμετοχή της στο κορυφαίο πρωτάθλημα σωματικής διάπλασης «Mr. Olympia».

Η Μαριάν φον Γκίρκε πέθανε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία bodybuilding της Χιλής, χωρίς να γνωστοποιήσει τα αίτια του θανάτου της. Η αθλήτρια αφήνει πίσω της έναν γιο μόλις 11 ετών, όπως σημειώνει η New York Post.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Μαριάν φον Γκίρκε είχε συμμετάσχει για δεύτερη φορά στο «Mr. Olympia», κατακτώντας τη 13η θέση στην κατηγορία «Women’s Physique». Το 2024 είχε τερματίσει στη 16η θέση, ενώ η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη για την καριέρα της, καθώς είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια στο «Rising Phoenix World Championship».

Bodybuilding mom dead weeks after competing in Mr Olympia https://t.co/w9dLmSwBKV https://t.co/6ZAXE1eNOC — New York Post (@nypost) October 15, 2026

Η Μαριάν φον Γκίρκε είχε γίνει επαγγελματίας αθλήτρια το 2021, ενώ εργαζόταν και ως προπονήτρια, βοηθώντας άλλες γυναίκες να πετύχουν τους στόχους τους στη σωματική διάπλαση.

Παράλληλα, διατηρούσε έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τις προπονήσεις, τους αγώνες και την προσωπική της ζωή.

Μάλιστα, η Μαριάν φον Γκίρκε παρέμενε ενεργή στα social media μέχρι και λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της. Σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της είχε συγχαρεί μια φίλη της για τη σωματική της μεταμόρφωση, χωρίς τίποτα να προμηνύει την τραγική είδηση που θα ακολουθούσε.

Η συγκινητική ανάρτηση για τον σύντροφό της: «Η σεζόν μου τελειώνει, αλλά ο δρόμος μας συνεχίζεται»

Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της, η Μαριάν φον Γκίρκε είχε δημοσιεύσει ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα αφιερωμένο στον σύντροφό της επί δέκα χρόνια, Χουάν Κοφρέ Γκαρσία, ευχαριστώντας τον για τη στήριξη που της προσέφερε σε κάθε στάδιο της απαιτητικής αθλητικής της πορείας.

«Είναι δίπλα μου 365 ημέρες τον χρόνο, όχι μόνο όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, αλλά και σε κάθε δύσκολη περίοδο της προετοιμασίας», είχε γράψει η Μαριάν φον Γκίρκε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια κοινή τους φωτογραφία.

Στη συνέχεια, η Μαριάν φον Γκίρκε περιέγραψε τον Χουάν Κοφρέ Γκαρσία ως τον άνθρωπο που βίωνε μαζί της κάθε επιτυχία, απογοήτευση και αγωνία. «Είναι εκείνος που ζει μαζί μου κάθε διαδικασία, τις καλές μου ημέρες, τις αμφιβολίες μου, τις απογοητεύσεις και τους στόχους μου. Εκείνος που στηρίζει από τα παρασκήνια ένα θεμελιώδες μέρος όσων βλέπουν όλοι πάνω στη σκηνή», ανέφερε.

Η Μαριάν φον Γκίρκε τον ευχαρίστησε που πίστευε στις δυνατότητές της ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. «Σε ευχαριστώ που πιστεύεις σε μένα, ακόμη κι όταν ο δρόμος γίνεται δύσκολος. Που καταλαβαίνεις αυτό το πάθος, το ζεις μαζί μου και ενθουσιάζεσαι με κάθε πρόκληση σαν να είναι δική σου», έγραψε. Η ανάρτηση ολοκληρωνόταν με μια φράση που αποκτά ιδιαίτερα συγκινητική σημασία μετά τον ξαφνικό θάνατό της: «Σε ευχαριστώ που περπατάς δίπλα μου, που μοιράζεσαι τα όνειρά μου και που αποτελείς θεμελιώδες κομμάτι κάθε επιτυχίας. Η σεζόν μου τελειώνει. Ο δρόμος μας συνεχίζεται».

Ο Χουάν Κοφρέ Γκαρσία είχε απαντήσει δημόσια, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για όσα είχε καταφέρει η Μαριάν φον Γκίρκε. «Πραγματικά σου βγάζω το καπέλο. Δεν ξέρεις πόσο περήφανο με κάνουν τα επιτεύγματά σου. Πολλές φορές δεν ξέρω πώς καταφέρνεις να τα συνδυάζεις όλα», είχε γράψει, διαβεβαιώνοντάς την ότι θα είχε πάντα τη στήριξή του.

Μετά την είδηση του θανάτου της, η ομοσπονδία bodybuilding της Χιλής αποχαιρέτησε την πρωταθλήτρια με μια συγκινητική ανακοίνωση. «Η Μαριάν φον Γκίρκε άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο bodybuilding. Η προσπάθεια, η πορεία και όλα όσα πέτυχε θα παραμείνουν στη μνήμη της αθλητικής μας κοινότητας», ανέφερε, τιμώντας την προσφορά της στο άθλημα.

Ο θάνατος της Μαριάνε φον Γκίρκε έχει προκαλέσει συγκίνηση στην αθλητική κοινότητα της Χιλής, με συναθλητές και φίλους να αποχαιρετούν μια γυναίκα που είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής της στο bodybuilding.