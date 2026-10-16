Ένα επιπλέον τεχνολογικό μέσο για την υποστήριξη των διαιτητών ετοιμάζεται να εντάξει στο πρωτάθλημα η Super League, με τις Goal-Line Cameras να προγραμματίζεται να τεθούν σε λειτουργία από την 8η αγωνιστική. Η νέα προσθήκη έρχεται μετά την εφαρμογή του ημιαυτόματου οφσάιντ, με στόχο την καλύτερη αξιολόγηση κρίσιμων φάσεων και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των αποφάσεων.

Το σύστημα θα βασίζεται σε κάμερες τοποθετημένες κοντά στις γραμμές των τερμάτων, οι οποίες θα επιτρέπουν στους διαιτητές VAR να εξετάζουν αν η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Πρόκειται για μια οικονομικότερη λύση σε σχέση με την πλήρη τεχνολογία γραμμής τέρματος, καθώς δεν παράγει τρισδιάστατη απεικόνιση της φάσης.

Οι Goal-Line Cameras είχαν χρησιμοποιηθεί με πρωτοβουλία της ΚΕΔ στον περσινό τελικό Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, σε μια αμφισβητούμενη στιγμή όπου αμυνόμενος των Κρητικών απομάκρυνε την μπάλα πριν αυτή περάσει εξ ολοκλήρου τη γραμμή. Αντίστοιχα περιστατικά καταγράφηκαν φέτος στις αναμετρήσεις Βόλος – Ηρακλής και Παναθηναϊκός – Κηφισιά, ενισχύοντας την ανάγκη για ένα επιπλέον εργαλείο ελέγχου.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού έχει ολοκληρωθεί στα περισσότερα γήπεδα της κατηγορίας, ενώ απομένουν τρεις έδρες, όπου οι εργασίες αναμένεται να τελειώσουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Παράλληλα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δοκιμές σε επτά γήπεδα, με τους ελέγχους να συνεχίζονται και στις έδρες που θα φιλοξενήσουν αγώνες της 7ης αγωνιστικής.