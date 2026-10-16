Μαγιά και ζυμάρι μυρίζει σήμερα η πλατεία Κλαυθμώνος, στο πλαίσιο της «Γιορτής Ψωμιού 2026», που διοργανώνει η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων για την Παγκόσμια Ημέρα Ψωμιού.

Έντονες μυρωδιές από φρέσκο αλεύρι, μαγιά και ζεστό ψωμί έχουν πλημμυρίσει το κέντρο της πόλης, καθώς δεκάδες αρτοποιοί, μαζί με εκπαιδευόμενους από τις επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ, ζυμώνουν και ψήνουν επί τόπου μπροστά στα μάτια των περαστικών φραντζόλες, παραδοσιακά καρβέλια, μοσχομυριστά τσουρέκια, κουλούρια και ατομικά αρτοσκευάσματα.

Πίσω όμως από τη γιορτινή εικόνα, ο κλάδος εκπέμπει σήμα κινδύνου για το μέλλον του παραδοσιακού φούρνου.

Οι αρτοποιοί υπενθυμίζουν ότι ο φούρνος της γειτονιάς είναι εκείνος που στήριξε διαχρονικά την ελληνική οικογένεια σε όλες τις δύσκολες περιόδους -προσφέροντας συχνά αθόρυβα και δωρεάν ψωμί σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε ανέχεια, υπογραμμίζοντας πως αυτή η ζεστή, ανθρώπινη επαφή και η κοινωνική αλληλεγγύη δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποκατασταθούν από τις απρόσωπες υπεραγορές.

«1.500 λουκέτα σε μια τριετία λόγω ενεργειακού κόστους»

Ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων, Ιάσων Καπλάνης, λέει στο Orange Press Agency ότι για την Παγκόσμια Ημέρα Ψωμιού «έχουμε στήσει ένα υπαίθριο αρτοποιείο όπου παράγουμε το ψωμί, αυτό που ξέρουμε καλύτερα δηλαδή να κάνουμε στη ζωή μας, και να το προσφέρουμε στους καταναλωτές όσο πιο ποιοτικό και όσο πιο φθηνό γίνεται».

Όπως τονίζει, «ο κλάδος αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις. Είναι μια περίοδος που αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις. Το κυριότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Μιλάμε ότι μόνο από τα στενά του Ορμούζ το κόστος αυτό έχει ανέβει στο 40% με 50%, το οποίο συμπαρασύρει και μια σειρά πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε στο επάγγελμά μας. Και επειδή έχουμε μάθει να προσφέρουμε το ψωμί απορροφώντας τις πιο πολλές αυξήσεις, έτσι ώστε να μπαίνει όσο πιο φθηνά γίνεται πάνω στο τραπέζι της ελληνικής οικογένειας, αυτή τη στιγμή πολλοί συνάδελφοι οδηγούνται στη χρεοκοπία και στο λουκέτο. Καταγράφουμε 1.500 λουκέτα την τελευταία τριετία πανελλαδικά, λόγω του πολέμου εκεί πέρα».

«Το ψωμί είναι ζωντανός οργανισμός – Όχι κατεψυγμένη ζύμη μηνών»

Πάγια θέση των ανθρώπων που από τα αξημέρωτα ζυμώνουν είναι ότι το ψωμί που μπορεί να βρεθεί στους φούρνους δεν συγκρίνεται ποιοτικά με τίποτε άλλο.

«Εμείς αυτό που θέλουμε να δείξουμε σήμερα είναι ότι εμείς οι ίδιοι οι οποίοι παράγουμε το ψωμί, το πήραμε πριν δύο-τρεις ώρες αλεύρι και αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο ψωμί και είναι έτοιμο να διατεθεί στον κόσμο. Αυτό θα το βρουν οι καταναλωτές μόνο στον φούρνο της γειτονιάς και όχι σε κάποιους οι οποίοι σε εισαγωγικά ονομάζονται “φούρνοι”, όπου κάνουν μόνο την τελική έψηση και επί το πλείστον τους βρίσκουμε μέσα στα μεγάλα μάρκετ» σημειώνει ο κ. Καπλάνης.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές υπογραμμίζει ότι «με στοιχεία μπορούμε να αποδείξουμε ότι το ψωμί που διατίθεται μέσα στον φούρνο της γειτονιάς είναι κατά πολύ φθηνότερο από αυτό που διατίθεται στα μεγάλα μάρκετ. Και ποιοτικά νομίζω αποδεικνύεται και από τη σημερινή ημέρα εδώ πέρα ότι εμείς είμαστε που θα πάρουμε το αλεύρι, θα παράξουμε ψωμί και θα είναι έτοιμο σε τρεις ώρες. Το πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, με τη σωστή διαδικασία που φτιάχνεται το ψωμί. Γιατί όταν μιλάμε για το ψωμί, μιλάμε για έναν ζωντανό οργανισμό. Δεν είναι ζύμη η οποία έχει παραχθεί πριν μήνες κάπου αλλού, έχει μεταφερθεί, έχει πάρει μια μορφή και απλά σε ένα σημείο γίνεται η τελική έψηση».

«Ζητάμε μέτρα τώρα – Καμία ανταπόκριση από την πολιτεία»

Κλείνοντας, ο πρόεδρος των αρτοποιών διατύπωσε τα αιτήματα του κλάδου προς την κυβέρνηση για να κρατηθούν οι επιχειρήσεις ζωντανές:

«Το κύριο αίτημά μας είναι πρώτα απ’ όλα να προστατευτεί το προϊόν σαν προϊόν που είναι το ψωμί και σίγουρα ο κλάδος που είναι το βιοτεχνικό αρτοποιείο. Ζητάμε συγκεκριμένα μέτρα. Ζητάμε πλαφόν στα διυλιστήρια. Ζητάμε, αν όχι κατάργηση, μείωση στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και στον ΦΠΑ. Ζητάμε κατάργηση του ΦΠΑ στη χώρα μας, όπου και σε πολλές άλλες χώρες ισχύει αυτό, και ζητάμε και μια σειρά άλλων μέτρων, όπως είναι το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, όπως είναι η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, που όλα αυτά επιβαρύνουν το κόστος των επιχειρήσεών μας. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει καμία ανταπόκριση από την πολιτεία».

Η εκδήλωση στην πλατεία Κλαυθμώνος συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 17 Οκτωβρίου, με τους αρτοποιούς να καλούν τους πολίτες να γνωρίσουν από κοντά τα μυστικά της παραγωγής και να στηρίξουν έμπρακτα τον φούρνο της γειτονιάς τους.