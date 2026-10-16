Το «Cash or Trash», η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο τιμόνι της παρουσίασης, επέστρεψε καθημερινά στις 17:20 στo Star, πιο ανανεωμένο και συναρπαστικό από ποτέ, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους!

Σήμερα η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Μικρή, διακοσμητική και οριακά χρηστική, αλλά σε άριστη κατάσταση για τα χρόνια της, η βέσπα της Σοφίας παίρνει μια ικανοποιητική εκτίμηση από τον Θάνο Λούδο, γεγονός που της δίνει ώθηση για το δωμάτιο των αγοραστών του Cash or Trash. Ωστόσο, η αξιολόγηση του Άλεξ Σταυρίδη για το αντικείμενό της, μετριάζει προσωρινά τον ενθουσιασμό της. Η αισιόδοξη πωλήτρια, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα λίγο πριν από την ολοκλήρωση της δημοπρασίας.

Αν κάποιος μπορεί να πουλήσει πάγο σε Εσκιμώο, αυτός είναι σίγουρα ο Θοδωρής! Ένας από τους παλαιότερους παλαιοπώλες της Αθήνας επιστρέφει για δεύτερη φορά στο Cash or Trash φέρνοντας μια ιδιαίτερη πορσελάνη. Άλλωστε, μόνο ένα αντικείμενο από την προσωπική του συλλογή θα τον έκανε να επιστρέψει στην εκπομπή και μάλιστα αξίας τουλάχιστον 10.000 ευρώ! Για πρώτη φορά, μια τόσο εντυπωσιακή πορσελάνινη παράσταση παρουσιάζεται στο δωμάτιο των αγοραστών. Πώς θα αντιδράσουν και ποιος θα τολμήσει να διεκδικήσει αυτό το ξεχωριστό κομμάτι;

Ο Μανσούρ επιστρέφει για δεύτερη φορά στο Cash or Trash, έχοντας απολαύσει στο έπακρο την πρώτη του εμπειρία. Αυτή τη φορά, επιλέγει ένα ιδιαίτερο σετ αντικειμένων, που υπόσχεται να τραβήξει τα βλέμματα και να ανεβάσει τη θερμοκρασία στο δωμάτιο των αγοραστών. Θα καταφέρει, άραγε, να κλείσει μια συμφέρουσα συμφωνία;

Δείτε το trailer: