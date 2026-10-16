Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 22χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης, έπειτα από χρήση MDMA (ecstasy), κατά τη διάρκεια νυχτερινής διασκέδασης, σε πολυχώρο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο, ενώ επιπλέον διώκεται για ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν σε σπίτι κατά τη σύλληψή του.

Ο 22χρονος κατηγορείται ως το άτομο, από το οποίο ο 20χρονος φίλος της θανούσας προμηθεύτηκε την επίμαχη ναρκωτική ουσία, την οποία κατανάλωσαν στη συνέχεια, αφού την αραίωσαν σε μπουκαλάκι με νερό.

Ο νεαρός συνελήφθη τα προηγούμενα 24ωρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ναρκωτικά.

Κατά την απολογία του ενώπιον της 5ης ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών, που χειρίζεται τη δικογραφία, ο 22χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είναι χρήστης ναρκωτικών, ενώ υπέβαλε και σχετικό αίτημα για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης ώστε να αποδειχθεί ο συγκεκριμένος ισχυρισμός.

Φέρεται δε, να υπογράμμισε ότι ουδέποτε είχε επικοινωνία με τον 20χρονο φίλο της κοπέλας, τονίζοντας πως εκείνος τον κατονόμασε επειδή ήθελε να προστατέψει την «πηγή» του. Όσον αφορά τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στο σπίτι του, υποστήριξε ότι ήταν για ιδία χρήση.

Οι ισχυρισμοί του φαίνεται πως δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, που ομόφωνα τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί και ο 20χρονος φίλος της άτυχης κοπέλας, ο οποίος, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους -κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για θανατηφόρα έκθεση.