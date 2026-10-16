Η Γαλλία και η Γερμανία έκλεισαν τη συμφωνία για τα αυτοκίνητα, η οποία θα μετριάσει τους στόχους εκπομπών CO2 σε ολόκληρη την ΕΕ για το 2035 και θα ανοίξει την πόρτα στη Βρετανία να αντιμετωπίζεται ως αξιόπιστος εταίρος βάσει των κανόνων «Made in EU» της ΕΕ, δήλωσαν διπλωμάτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πέρυσι ότι οι εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα θα πρέπει να μειωθούν κατά 90% από τα επίπεδα του 2021 έως το 2035, αλλά δήλωσε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να κλείσουν το χάσμα στο 100% χρησιμοποιώντας χάλυβα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και εναλλακτικά καύσιμα, αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με το γαλλογερμανικό σχέδιο, ο στόχος θα οριστεί στο 90% χωρίς την ανάγκη περαιτέρω αντισταθμιστικών μέτρων.

Ο μειωμένος στόχος είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνος με τις επιθυμίες των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών. Το κοινό σχέδιο εξετάζει επίσης μια πρόταση της Ε.Ε. που εισάγει απαιτήσεις τοπικού περιεχομένου και χαμηλών εκπομπών άνθρακα για προϊόντα που αγοράζονται μέσω δημόσιων συμβάσεων, δημόσιων πλειστηριασμών ή μέσω προγραμμάτων επιδοτήσεων.

Η Γαλλία πιέζει για τον περιορισμό αυτών των προϊόντων σε εκείνα που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ άλλα μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, πιστεύουν ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται στενά με τις αλυσίδες εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας και των εταίρων σε συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Το προσωρινό γαλλογερμανικό σχέδιο ορίζει ότι για τον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα, το «Made in Europe» θα πρέπει να καλύπτει τις 27 χώρες της Ε.Ε. και άλλους Ευρωπαίους εταίρους που ήταν μέρος της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε. την 1η Ιανουαρίου 2020.

Αυτό θα περιλάμβανε τη Βρετανία, η οποία αποχώρησε από την ενιαία αγορά της ΕΕ στα τέλη του 2020.

Ωστόσο, το κοινό σχέδιο αναφέρει ότι η συμπερίληψη αυτή θα πρέπει να υπόκειται σε συμφωνία πλήρους αμοιβαιότητας, μαζί με «δυναμική ευθυγράμμιση με τους όρους της ΕΕ για επενδύσεις από τρίτες χώρες και με τα μέτρα εμπορικής προστασίας της ΕΕ». Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι η Βρετανία θα πρέπει να υιοθετήσει τα μέτρα που έχει λάβει η ΕΕ για να περιορίσει τις εισαγωγές υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία στην Κίνα.

Στη Γερμανία, ο νέος στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 θα μπορούσε να αποδειχθεί πρόκληση, καθώς ο υπουργός Περιβάλλοντος των Σοσιαλδημοκρατών πρότεινε ότι ο στόχος θα μπορούσε να μειωθεί στο 95%, με μια περαιτέρω μείωση 5 ποσοστιαίων μονάδων να αντισταθμίζεται μέσω χάλυβα χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Ακόμη και με μια γαλλογερμανική συμφωνία, οι δύο χώρες θα πρέπει να πείσουν τα άλλα μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τεθούν σε ισχύ τα σχέδιά τους.