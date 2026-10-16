Σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η οικογένεια, οι φίλοι και οι θαυμαστές του ετοιμάζονται να τιμήσουν τη μνήμη του. Το 40ήμερο μνημόσυνο του αγαπημένου τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου είχε τελεστεί και η εξόδιος ακολουθία του.

Τις λεπτομέρειες για την τελετή παρουσίασε ο δημοσιογράφος, Τάσος Τεργιάκης, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η προσέλευση έχει προγραμματιστεί για τις 09:30 το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία, ενώ αργότερα θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στον τάφο του καλλιτέχνη, στο Γ΄ Νεκροταφείο.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για την ομαλή διεξαγωγή του μνημοσύνου, καθώς αναμένεται να συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός ανθρώπων που επιθυμούν να αποχαιρετήσουν συμβολικά τον τραγουδιστή. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 5.000 θαυμαστές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ακολουθία από τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, μέσω μεγαφώνων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα ισχύσουν μέτρα ασφαλείας αντίστοιχα με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί στην κηδεία του. Η είσοδος στο εσωτερικό του ναού θα αφορά κυρίως συγγενείς, φίλους και πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θα παραμείνει στον εξωτερικό χώρο.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική λεπτομέρεια είναι ότι όσοι βρεθούν στο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη θα κρατούν από μία μαργαρίτα, ως συμβολική αναφορά στον στίχο του τραγουδιού του «Δεν έχω μάθει μαργαρίτες να μαδάω».

Η επιλογή της Αγίας Τριάδας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συνδέσει το όνομά του με τη Νίκαια, την περιοχή όπου μεγάλωσε. Εκεί, στις 14 Σεπτεμβρίου, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να τον συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία, με χειροκροτήματα, λουλούδια και τραγούδια του.

Η Κυριακή θα αποτελέσει ακόμη μία ευκαιρία για τους ανθρώπους που τον αγάπησαν να τιμήσουν τη μνήμη του και να βρεθούν στο πλευρό της οικογένειάς του, σαράντα ημέρες μετά την απώλειά του.