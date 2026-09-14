Βαρύ πένθος επικράτησε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου, άνθρωποι της τηλεόρασης, του θεάματος και της πολιτικής έδωσαν το παρών στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η εξόδιος ακολουθία για τον αγαπημένο τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, ξεκίνησε στις 13:00 και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14:00.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Γιάννης Βαρδής, ο Πέτρος Ίμβριος και ο Νίκος Βέρτης εμφανίστηκαν φορώντας γυαλιά ηλίου, προσπαθώντας να κρύψουν τη συγκίνησή τους. Έντονα φορτισμένοι έδειξαν επίσης οι συνεργάτες του τραγουδιστή από το The Voice, Γιώργος Λιανός, Γιώργος Καπουτζίδης, Πάνος Μουζουράκης και Χρήστος Μάστορας, καθώς και ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Ο Νίκος Κουρκούλης, ο Δημήτρης Σκουλός και ο Stan βρέθηκαν επίσης στην εκκλησία, ενώ η Έλενα Παπαρίζου αποχώρησε από τον ναό δακρυσμένη. Έντονη ήταν η συγκίνηση και για τον Γιώργο Σαμπάνη, καθώς και για τη Μαρία Μπεκατώρου. Με τα δάκρυα να μην κρύβονται, εμφανίστηκε στην εκκλησία και η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Ο Χρήστος Μάστορας

Ήβη Αδάμου

Φοίβος και Ηλίας Ψινάκης

Ο Νίκος Βουρλιώτης

Γιώργος Λεμπέσης

Γιώργος Αρσενάκος και Πάνος Μουζουράκης

O Stan

Βασίλης Μπισμπίκης

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Νίκος Κουρκούλης

Μπέτυ Μαγγίρα

Νάντια Γιαννακοπούλου

Χάρης Δούκας

Κώστας Μαρτάκης

Μαριάννα Λάτση

Τάκης Ζαχαράτος και Γιώργος Ντάβλας

Πάνος Κιάμος

Βασίλης Μπουλούμπασης

Ο Μάρκος Σεφερλής

Νίκος Τερζής

Πέτρος Ίμβριος

Γιώργος Λεβέντης

Δημήτρης Αργυρόπουλος

Νίκος Οικονομόπουλος

Νατάσα Θεοδωρίδου

Γιώργος Λιανός

Νίκος Βέρτης

Γιάννης Βαρδής – Έλενα Παπαρίζου

Γιώργος Καπουτζίδης

Άλκηστις Μαραγκουδάκη

Γιάννης Ξανθόπουλος

Βασίλης Σπανάκης

Όλγα Κεφαλογιάννη

Ραλλία Χρηστίδου

Δήμος Αναστασιάδης

Θάνος Πετρέλης

Αμαρυλλίς

Νίκος Κοκλώνης Χάρης Λεμπιδάκης

Ηλίας Βρεττός

Κωνσταντίνος Παντελίδης

Στάθης Αγγελόπουλος

Ελένη Φουρέιρα