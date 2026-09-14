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Βαρύ πένθος επικράτησε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου, άνθρωποι της τηλεόρασης, του θεάματος και της πολιτικής έδωσαν το παρών στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η εξόδιος ακολουθία για τον αγαπημένο τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, ξεκίνησε στις 13:00 και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14:00.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Γιάννης Βαρδής, ο Πέτρος Ίμβριος και ο Νίκος Βέρτης εμφανίστηκαν φορώντας γυαλιά ηλίου, προσπαθώντας να κρύψουν τη συγκίνησή τους. Έντονα φορτισμένοι έδειξαν επίσης οι συνεργάτες του τραγουδιστή από το The Voice, Γιώργος Λιανός, Γιώργος Καπουτζίδης, Πάνος Μουζουράκης και Χρήστος Μάστορας, καθώς και ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Ο Νίκος Κουρκούλης, ο Δημήτρης Σκουλός και ο Stan βρέθηκαν επίσης στην εκκλησία, ενώ η Έλενα Παπαρίζου αποχώρησε από τον ναό δακρυσμένη. Έντονη ήταν η συγκίνηση και για τον Γιώργο Σαμπάνη, καθώς και για τη Μαρία Μπεκατώρου. Με τα δάκρυα να μην κρύβονται, εμφανίστηκε στην εκκλησία και η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Ο Χρήστος Μάστορας βρέθηκε στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη για να του πει το τελευταίο «αντίο»
Ο Χρήστος Μάστορας
Η Ήβη Αδάμου με τον Μιχάλη Κουϊνέλη στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.
Ήβη Αδάμου
Ο Ηλίας Ψινάκης και ο Νίκος Βουρλιώτης στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη
Φοίβος και Ηλίας Ψινάκης
Ο Ηλίας Ψινάκης και ο Νίκος Βουρλιώτης στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη
Ο Νίκος Βουρλιώτης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Γιώργος Λεμπέσης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Γιώργος Αρσενάκος και Πάνος Μουζουράκης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
O Stan
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Βασίλης Μπισμπίκης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Νίκος Κουρκούλης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Μπέτυ Μαγγίρα
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Νάντια Γιαννακοπούλου
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Χάρης Δούκας
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Κώστας Μαρτάκης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Μαριάννα Λάτση
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Τάκης Ζαχαράτος και Γιώργος Ντάβλας
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Πάνος Κιάμος
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Βασίλης Μπουλούμπασης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Ο Μάρκος Σεφερλής
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Νίκος Τερζής
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Πέτρος Ίμβριος
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Γιώργος Λεβέντης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Δημήτρης Αργυρόπουλος
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Νίκος Οικονομόπουλος
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Νατάσα Θεοδωρίδου
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Γιώργος Λιανός
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Νίκος Βέρτης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Γιάννης Βαρδής – Έλενα Παπαρίζου
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Γιώργος Καπουτζίδης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Άλκηστις Μαραγκουδάκη
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Γιάννης Ξανθόπουλος
Βασίλης Σπανάκης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Όλγα Κεφαλογιάννη
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Ραλλία Χρηστίδου
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Δήμος Αναστασιάδης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Θάνος Πετρέλης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»
Αμαρυλλίς
Νίκος Κοκλώνης Χάρης Λεμπιδάκης
Ηλίας Βρεττός
Κωνσταντίνος Παντελίδης
Στάθης Αγγελόπουλος
Ελένη Φουρέιρα
Πάολα