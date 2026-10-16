Αύξηση κατά 2,1% κατέγραψε το ΑΕΠ της Ελλάδας το 2025 σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία των ετήσιων εθνικών λογαριασμών που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Ο ρυθμός ανάπτυξης παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση που είχε δημοσιευθεί τον Μάρτιο του 2026.

Τα βασικά μεγέθη για την εξέλιξη αυτή έχουν ως εξής:

Η τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1,8% σε σχέση με το 2024 (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 1,7% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης 2,1%).

Οι επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 8%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 1,7%, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,4%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αναθεώρηση του ΑΕΠ για το 2025 σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση για το ίδιο έτος που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο 2026 και προερχόταν από το άθροισμα των τεσσάρων τριμήνων του έτους, οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των στοιχείων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2025, καθώς και των επικαιροποιημένων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης για τη δημόσια κατανάλωση, τις επιδοτήσεις και τους φόρους επί των προϊόντων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.