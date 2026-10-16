Σε φυλάκιση 21 μηνών καταδικάστηκε ο 32χρονος Σιτζάντα Τάπα, πρώην αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε βάρος συναδέλφου του το 2020.

Ο άνδρας είχε εισβάλει στην κρεβατοκάμαρά της και είχε ξαπλώσει δίπλα της ενώ εκείνη κοιμόταν, προτού της ξεκουμπώσει το φόρεμα, παραμερίσει το σουτιέν της και θωπεύσει το γυμνό στήθος της. Παράλληλα, πειθαρχική έρευνα διαπίστωσε ότι τον Ιανουάριο του 2024 είχε θωπεύσει και δεύτερη γυναίκα έξω από το νυχτερινό κέντρο Heaven στο Λονδίνο.

Ο Τάπα, ο οποίος υπηρετούσε παλαιότερα στην κεντρική δυτική διοικητική μονάδα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, παραιτήθηκε τον Ιούλιο του περασμένου έτους, πριν προλάβει να απολυθεί, ενόψει πειθαρχικής ακρόασης. Για το περιστατικό του 2024 είχε βρεθεί αντιμέτωπος και με ποινική δίωξη, καθώς είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να τραβά τη γυναίκα στην αγκαλιά του. Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση εγκαταλείφθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η σεξουαλική επίθεση στη συνάδελφό του ενώ κοιμόταν

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2020, έπειτα από συγκέντρωση στο σπίτι κοινού φίλου του Τάπα και της γυναίκας, η οποία ήταν επίσης αστυνομικός. Ένας ακόμη συνάδελφός τους τούς μετέφερε στα σπίτια τους και η γυναίκα δέχθηκε να φιλοξενήσει τον Τάπα, προκειμένου να μην αναγκαστεί εκείνος να πληρώσει για μια μεγάλη διαδρομή με ταξί τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η ίδια τον άφησε στο σαλόνι, δίνοντάς του το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, καθώς περίμενε ότι θα έφευγε μόνος του έπειτα από μερικές ώρες για να προλάβει το τρένο. Στη συνέχεια πήγε στο υπνοδωμάτιό της και κοιμήθηκε. Λίγο αργότερα, όμως, ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο Τάπα είχε ξαπλώσει πίσω της, αγκαλιάζοντάς την με το δεξί του χέρι.

Αρχικά, η αστυνομικός θεώρησε ότι ίσως επρόκειτο απλώς για μια φιλική κίνηση μετά από μια ευχάριστη βραδιά και επέστρεψε στον ύπνο της. Όταν ξύπνησε ξανά, διαπίστωσε ότι εκείνος θώπευε το γυμνό στήθος της και της έσφιγγε τη θηλή, έχοντας ξεκουμπώσει το φόρεμά της και παραμερίσει το σουτιέν της. Η γυναίκα τον απώθησε, του ζήτησε να βγει από το δωμάτιο και εκείνος αποχώρησε αργότερα από το διαμέρισμα.

«Καταστράφηκε η αίσθηση ασφάλειάς μου»

Σύμφωνα με την Daily Mail στη δήλωσή της προς το δικαστήριο, το θύμα ανέφερε ότι η επίθεση κατέστρεψε την αίσθηση ασφάλειας που είχε, ενώ υποστήριξε ότι τιμωρήθηκε επαγγελματικά μετά την καταγγελία που υπέβαλε το 2023.

«Χρειάστηκε να κάνω κατά διαστήματα συμβουλευτική και θεραπείες τραύματος για να αντιμετωπίσω τους τραυματικούς εφιάλτες και την πλήρη απουσία οποιασδήποτε αίσθησης ασφάλειας, ιδιαίτερα στο σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την περασμένη εβδομάδα, στο δικαστήριο του Γούλγουιτς, η δικαστής Άλις Ρόμπινσον επέβαλε στον Τάπα ποινή φυλάκισης 21 μηνών. Κατά την ανακοίνωση της απόφασης, τόνισε ότι ο κατηγορούμενος δεν έδειξε καμία μεταμέλεια και εξακολουθούσε να αρνείται την πράξη του.

«Δεν δείχνετε απολύτως καμία μεταμέλεια και συνεχίζετε να αρνείστε το αδίκημα. Αυτή δεν ήταν μια ήσσονος σημασίας σεξουαλική επίθεση», δήλωσε η δικαστής, αναφερόμενη στη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Η δεύτερη καταγγελία για θώπευση έξω από νυχτερινό κέντρο

Η δικαστής αναφέρθηκε επίσης στο πόρισμα του πειθαρχικού συμβουλίου σχετικά με το περιστατικό του Ιανουαρίου 2024, όταν ο Τάπα φέρεται να θώπευσε το στήθος μιας γυναίκας έξω από το νυχτερινό κέντρο Heaven του Λονδίνου.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην πειθαρχική ακρόαση, η γυναίκα είχε χορέψει μαζί του και τον είχε φιλήσει για λίγο. Στη συνέχεια, εκείνος την οδήγησε σε ένα παγκάκι, την τράβηξε στην αγκαλιά του και έβαλε τα χέρια του στο στήθος της. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της θώπευσης, προτού η γυναίκα απομακρυνθεί από τον Τάπα και σπεύσει να βρει τους φίλους της.

«Αυτό με έκανε να αισθάνομαι απαίσια», είπε αργότερα στην αστυνομία. «Ένας άγνωστος άνδρας άρπαξε το στήθος μου ενώ δεν το ήθελα».

Μία από τις φίλες της κατέθεσε ότι η γυναίκα έκλαιγε, ήταν εμφανώς αναστατωμένη και επαναλάμβανε συνεχώς «σας παρακαλώ, βοηθήστε με». Το προσωπικό ασφαλείας του Heaven παρενέβη και ακινητοποίησε τον Τάπα, ο οποίος επέμενε ότι η επαφή είχε γίνει με τη συναίνεσή της.

Κατά την αστυνομική του ανάκριση, ο πρώην αστυνομικός υποστήριξε ότι είχε λάβει «σιωπηρή συναίνεση» για να αγγίξει τη γυναίκα, ισχυριζόμενος παράλληλα ότι εκείνη τριβόταν πάνω στην αγκαλιά του. Ωστόσο, το πειθαρχικό συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έλεγε ψέματα.

