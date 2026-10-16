Διερευνώνται από την Τροχαία οι συνθήκες του σοβαρού τραυματισμού της γυναίκας από συρμό του τραμ, σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της για το σοβαρό περιστατικό, η ΣΤΑΣΥ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία και αναφέρει:

«Σήμερα, Παρασκευή 16/10, στις 12:54, σημειώθηκε περιστατικό σοβαρού τραυματισμού γυναίκας στην Ακτή Ποσειδώνος, στον Πειραιά, όταν, στην προσπάθειά της να διασχίσει τον τροχιόδρομο, ήρθε σε επαφή με όχημα του Τραμ.

Η γυναίκα παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από την Τροχαία».