Σε έντονη αντιπαράθεση ήρθαν η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Δημήτρης Παπανώτας, με αφορμή σχόλιο της δημοσιογράφου για τις απόψεις που είχε εκφράσει ο παρουσιαστής σχετικά με το GNTM. Ο Δημήτρης Παπανώτας, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της δημοσιογράφου, χαρακτηρίζοντάς την «άσχετη και επικίνδυνα άσχετη», ενώ προκάλεσε αντιδράσεις με τη φράση «ξέρω πώς μπήκε στην τηλεόραση».

«Αυτό που δεν μου φαίνεται αδιάφορο είναι η παρατήρηση που έκανε η κοπελίτσα από το πάνελ σας, η οποία ξέρω πώς μπήκε στην τηλεόραση και καταλαβαίνω ότι είναι άσχετη με το αντικείμενο. Αλλά πες της, όταν θα γυρίσει στο κανάλ,ι ότι εσείς παίζετε μόνο τα αρνητικά σχόλια. Δηλαδή με ρώτησαν για το GNTM που είναι πέντε άνθρωποι. Για τους τρεις είχα θετική άποψη και για τους δύο αρνητική. Δεν μπορεί να βγαίνει δημόσια και να λέει από ένα κανάλι εθνικού δικτύου, ο Παπανώτας για όλους έχει αρνητική άποψη. Είναι άσχετη και επικίνδυνα άσχετη. Ευχαριστώ πολύ», ανέφερε ο Δημήτρης Παπανώτας.

Μετά την προβολή των δηλώσεών του, ο Γιώργος Λιάγκας στάθηκε στη συγκεκριμένη αναφορά, επισημαίνοντας ότι μπορεί να δημιουργήσει αρνητικούς συνειρμούς. Τότε τον λόγο πήρε η Φωτεινή Πετρογιάννη, η οποία απάντησε σε ιδιαίτερα έντονο ύφος στον Δημήτρη Παπανώτα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητα όσα ειπώθηκαν για εκείνη.

«Είναι άλλο η άποψη και άλλο η συκοφαντία», τόνισε η δημοσιογράφος, ανακοινώνοντας ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον του. Μάλιστα, δήλωσε αποφασισμένη να μη κάνει πίσω, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τηλεφωνικές επικοινωνίες που, όπως υποστήριξε, είχε πραγματοποιήσει ο Δημήτρης Παπανώτας στο παρελθόν με ανθρώπους από το περιβάλλον της.

«Ούτε θα με ρίξει με τηλεφωνήματα που έκανε πέρσι σε δικούς μου ανθρώπους για άλλα θέματα και προσπαθούσε να τους μεταπείσει για δικές τους ιστορίες. Δεν θα κάνω πίσω. Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σε νομική βάση γιατί εγώ στο δικό μου αξιακό σύστημα, όποιο κι αν είναι αυτό, αυτό που είπε το θεωρώ τεράστια προσβολή για έναν άνθρωπο που από τα 18 του δουλεύει και κάνει αυτή τη δουλειά για να ζήσει τον εαυτό του και το σπίτι του. Δεν το δέχομαι από κανέναν, από τον Θεό τον ίδιο. Από εδώ και πέρα θα μιλάει με τον δικηγόρο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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