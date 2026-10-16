Με έναν ιδιαίτερο τρόπο επέλεξε να παντρευτεί τον νέο σύζυγό της, Τζέφρι Ογκουνλέσι, η Τζένιφερ Μέγιερ, καθώς την τελετή του γάμου της στη Χαβάη ανέλαβε ο πρώην σύζυγός της και ηθοποιός, Τόμπι Μαγκουάιρ.

Η 49χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων μίλησε στο περιοδικό Vogue για τον γάμο της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου, περιγράφοντας την ημέρα ως μία από τις πιο ευτυχισμένες της ζωής της.

«Ειλικρινά ένιωθα σαν να πετούσα στα σύννεφα. Δεν είχα καθόλου άγχος, μόνο απόλυτη ευτυχία», ανέφερε. Όπως εξήγησε, ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν όταν τα τρία παιδιά τους και οι γονείς τους περπάτησαν στον διάδρομο της τελετής. Η ίδια χαρακτήρισε ξεχωριστό το γεγονός ότι ο πρώην σύζυγός της ανέλαβε να τελέσει τον γάμο. «Το ότι ο Τόμπι, ο πρώην σύζυγός μου, τέλεσε τον γάμο ήταν πολύ ξεχωριστό. Λίγο ασυνήθιστο, αλλά μας ταιριάζει απόλυτα», δήλωσε, όπως αναφέρει το People.

Η Μέγιερ και ο Μαγκουάιρ παντρεύτηκαν το 2007 και απέκτησαν δύο παιδιά, τη Ρούμπι, σήμερα 19 ετών, και τον Ότις, 17 ετών. Χώρισαν το 2016, ενώ η Μέγιερ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Οκτώβριο του 2020. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε πρόσφατα, με την επίσημη αναγνώριση της λύσης του γάμου τους στις 21 Σεπτεμβρίου και την κατάθεση της σχετικής απόφασης την 1η Οκτωβρίου.

Τον Ιούνιο, η Μέγιερ απέκτησε το τρίτο της παιδί, το πρώτο με τον Ογκουνλέσι, γιο του Νιγηριανού δισεκατομμυριούχου, δικηγόρου και επενδυτικού τραπεζίτη, Αντεμπάγιο Ογκουνλέσι.

Μια οικογένεια που παραμένει ενωμένη

Η Μέγιερ έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την καλή σχέση που διατηρεί με τον πρώην σύζυγό της, αλλά και για το πώς κατάφεραν να δημιουργήσουν μια οικογένεια που λειτουργεί αρμονικά παρά τον χωρισμό τους.

Σε συνέντευξή της στο People τον περασμένο Μάιο, είχε χαρακτηρίσει τον Μαγκουάιρ «τον καλύτερο άνθρωπο που γνωρίζω», εξηγώντας ότι από την πρώτη στιγμή μετά τον χωρισμό τους συμφώνησαν πως τα παιδιά τους θα αποτελούσαν την απόλυτη προτεραιότητά τους.

«Νοιαζόμασταν πραγματικά ο ένας για τον άλλον και θέλαμε να παραμείνουμε στη ζωή ο ένας του άλλου, ό,τι κι αν συνέβαινε. Δεν θέλαμε να χάσουμε ούτε τα Χριστούγεννα ούτε την Ημέρα των Ευχαριστιών», είχε αναφέρει.

Όπως πρόσθεσε, συνεχίζουν να ταξιδεύουν μαζί και να γιορτάζουν όλες τις σημαντικές οικογενειακές στιγμές, από τις γιορτές μέχρι τα γενέθλια. Η ίδια χαρακτήρισε τον Μαγκουάιρ εξαιρετικό πατέρα και πρώην σύζυγο, σημειώνοντας ότι ο νέος της σύζυγος τον συμπαθεί και ότι η σχέση των τριών τους λειτουργεί ομαλά.