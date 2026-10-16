Μια 44χρονη νοσηλεύτρια στη Βρετανία, η οποία έχασε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα χέρια της μετά τον εμβολιασμό της κατά της Covid-19 με το σκεύασμα της AstraZeneca, δεν έλαβε αποζημίωση από το κράτος, καθώς όταν εξετάστηκε η αίτησή της δεν πληρούσε πλέον το απαιτούμενο όριο αναπηρίας. Η Μαρί-Κλερ Χόιλ είχε εμφανίσει εγκάρσια μυελίτιδα, μια σοβαρή νευρολογική πάθηση που προκαλεί φλεγμονή στον νωτιαίο μυελό, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου, το 2020. Σήμερα ζητά την αναμόρφωση του συστήματος αποζημιώσεων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη και οι μακροχρόνιες συνέπειες των βλαβών που προκαλούνται από τον εμβολιασμό.

Η Χόιλ είχε προσφερθεί εθελοντικά το 2020 να συμμετάσχει στις κλινικές δοκιμές του εμβολίου που ανέπτυξαν το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και η AstraZeneca. Τότε εργαζόταν με λοιμώδη νοσήματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρόγιαλ Λίβερπουλ και έλαβε δύο δόσεις του εμβολίου τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Ωστόσο, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση, εμφάνισε εγκάρσια μυελίτιδα, μια νευρολογική πάθηση που προκαλεί επώδυνη φλεγμονή στον νωτιαίο μυελό και η οποία στη συνέχεια καταγράφηκε ως εξαιρετικά σπάνια παρενέργεια του συγκεκριμένου εμβολίου.

«Δεν μπορούσα να κρατήσω ούτε στυλό ούτε οδοντόβουρτσα»

Η κατάσταση της 44χρονης επιδεινώθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε έχασε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα χέρια της, ενώ μεγάλο μέρος του σώματός της είχε μουδιάσει πλήρως. Όπως εξήγησε η ίδια στην εφημερίδα Telegraph, «Έχασα την ικανότητα να χρησιμοποιώ τα χέρια μου, δεν μπορούσα να κρατήσω στυλό, δεν μπορούσα να κρατήσω οδοντόβουρτσα».

«Είχα χάσει εντελώς την αίσθηση από την κλείδα μέχρι το ύψος των μηρών μου, επειδή είχαν υποστεί βλάβη τα σήματα από τον νωτιαίο μυελό και τον εγκέφαλό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την έκταση των νευρολογικών προβλημάτων που αντιμετώπισε.

Η εμφάνιση της πάθησης οδήγησε σε παγκόσμια αναστολή των κλινικών δοκιμών του εμβολίου, καθώς οι ειδικοί προσπάθησαν να κατανοήσουν τι είχε συμβεί και να εξετάσουν την περίπτωση της Χόιλ. Παρότι η κατάστασή της παρουσίασε βελτίωση με την πάροδο του χρόνου, οι συνέπειες δεν εξαφανίστηκαν. Μαγνητική τομογραφία που υποβλήθηκε αργότερα έδειξε ότι ο νωτιαίος μυελός της εξακολουθούσε να έχει υποστεί βλάβη, η οποία δεν αναμένεται να αποκατασταθεί. Η ίδια εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μούδιασμα στην περιοχή του θώρακα, καθώς και νευρικό πόνο στο χέρι της, ο οποίος επιμένει.

Γιατί απορρίφθηκε η αίτηση αποζημίωσης

Παρά τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων της, η αίτηση που υπέβαλε στο κρατικό Πρόγραμμα Αποζημίωσης για Βλάβες από Εμβόλια (Vaccine Damage Payment Scheme – VDPS) απορρίφθηκε. Το πρόγραμμα προβλέπει εφάπαξ αποζημίωση ύψους 120.000 λιρών για όσους μπορούν να αποδείξουν ότι η αναπηρία τους φτάνει τουλάχιστον το 60%.

Σύμφωνα με τη Χόιλ, όταν η κατάστασή της βρισκόταν στο χειρότερο σημείο της, πληρούσε τις προϋποθέσεις για να λάβει αποζημίωση. Όταν, όμως, υπέβαλε την αίτησή της, η κατάστασή της είχε βελτιωθεί και ενημερώθηκε ότι δεν δικαιούνταν πλέον την πληρωμή. Όπως περιέγραψε η ίδια, το μήνυμα που έλαβε ήταν: «Δεν είστε πλέον σε αυτή την κατάσταση, επομένως δεν χρειάζεστε την πληρωμή».

Η ίδια ζητά να αλλάξει το σύστημα, υποστηρίζοντας ότι η βελτίωση της υγείας ενός ανθρώπου δεν σημαίνει πως έχουν εξαφανιστεί οι συνέπειες της βλάβης που υπέστη. Η εμπειρία της αναδεικνύει, όπως επισημαίνει, την ανάγκη να επανεξεταστούν τα κριτήρια με βάση τα οποία αποφασίζεται ποιοι δικαιούνται οικονομική στήριξη μετά από σοβαρές παρενέργειες εμβολιασμού.

Παρά την προσωπική της εμπειρία, η Χόιλ εξακολουθεί να υποστηρίζει τον εμβολιασμό. Μάλιστα, το 2021 πήγε τον μικρότερο γιο της να κάνει το εμβόλιο κατά της Covid-19, υπογραμμίζοντας τη σημασία του εμβολιασμού για την προστασία της δημόσιας υγείας.

«Τα εμβόλια υπάρχουν για κάποιο λόγο, για να βοηθούν και να προστατεύουν τους ανθρώπους. Το ότι συμμετείχα σε μια δοκιμή που μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε ένα ασφαλές εμβόλιο είναι εξαιρετικά σημαντικό και κάτι για το οποίο είμαι πραγματικά περήφανη», δήλωσε.

Οι απαντήσεις της AstraZeneca και του βρετανικού υπουργείου Υγείας

Η Χόιλ υπέβαλε επίσης ξεχωριστή αίτηση αποζημίωσης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και έλαβε ένα σημαντικό ποσό πέντε ψηφίων, έπειτα από εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Εκπρόσωπος της AstraZeneca εξέφρασε τη συμπαράστασή του σε όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα ή ανέφεραν προβλήματα υγείας. «Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας», ανέφερε.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας δήλωσε: «Τα βαθύτατα συλλυπητήρια και η συμπαράστασή μας είναι με την κυρία Χόιλ και όλους όσοι έχουν υποστεί βλάβη μετά τον εμβολιασμό».

Όπως πρόσθεσε, η κυβέρνηση εξετάζει προσεκτικά τις συστάσεις της έρευνας για την Covid-19 σχετικά με τη μεταρρύθμιση του προγράμματος αποζημιώσεων και αναμένεται να απαντήσει σύντομα.