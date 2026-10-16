Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναμένεται να απολογηθεί σήμερα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, μετά τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής του και το συμβόλαιό του.

Ο ομογενής γκαρντ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του μέσω των social media. Μάλιστα, έθεσε ανοιχτά το ερώτημα για ποιον λόγο δεν του επιτρέπεται να αποχωρήσει από την ομάδα.

Η αντίδραση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ ήταν άμεση. Ο Ντόρσεϊ έμεινε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» και κλήθηκε να επιστρέψει στην Αθήνα, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στη διοίκηση.

Η απολογία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν.