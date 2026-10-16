Η League Phase του UEFA Champions League συνεχίζεται στο MEGA με μια σπουδαία ευρωπαϊκή

αναμέτρηση. Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 22:00, το MEGA μεταδίδει ζωντανά από την «Allianz Arena» του Μονάχου τη μονομαχία της Μπάγερν με την Άρσεναλ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Μπάγερν, μετά την ισοπαλία με τη νορβηγική Βίκινγκ, θέλει να επιστρέψει στις νίκες,

αξιοποιώντας την έδρα της απέναντι στους Λονδρέζους.

Από την πλευρά της, η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη ταξιδεύει στο Μόναχο με δύο νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, επιδιώκοντας να διευρύνει το σερί της και να εδραιώσει τη θέση της στον πίνακα της League Phase.

Τον αγώνα περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Από τις 21:00, το Pre-Game του MEGA μεταφέρει τον παλμό της αναμέτρησης, με όλο το ρεπορτάζ από τα δύο στρατόπεδα, την αγωνιστική προετοιμασία των ομάδων, τις επιλογές των προπονητών και τα στοιχεία που διαμορφώνουν τις ισορροπίες πριν από τη σέντρα.

Παράλληλα, η δημοσιογραφική ομάδα αναλύει τη μάχη της ΑΕΚ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, καταγράφοντας τις καθοριστικές στιγμές και τα συμπεράσματα από την ευρωπαϊκή δοκιμασία της Ένωσης.

Μετά τη λήξη του αγώνα, το Post-Game συνεχίζει την ποδοσφαιρική βραδιά με την αποτίμηση των αναμετρήσεων, τις καθοριστικές φάσεις, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και την ευρύτερη εικόνα της ευρωπαϊκής δράσης.

Τις εκπομπές παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.