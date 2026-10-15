Η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, τη στάση του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

«Με όλο τον σεβασμό στον Κωνσταντίνο Αργυρό, που είναι και πολύ καλό παιδί, όταν με έναν άνθρωπο έχεις ταυτιστεί τόσο πολύ και είσαι συνέχεια δίπλα του και τον έχεις στηρίξει, και στα δύσκολα του άλλου, χρειάζεται από τους δικούς του ανθρώπους τη στήριξη», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια του Alpha.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στα σχόλια που έχει δεχτεί ο τραγουδιστής στα social media για την επιλογή του να μην τοποθετηθεί δημόσια. «Όλη αυτή η γελοιοποίηση του Κωνσταντίνου στα social media αυτή τη στιγμή δεν τον τιμά τον Κωνσταντίνο, να το πω και απλά. Ακριβώς. Διότι είναι και πάρα πολύ καλός καλλιτέχνης, εξαιρετικό παιδί. Δηλαδή αν έκανε μια δήλωση “παιδιά είναι στενάχωρο” αυτό, ίσως τελείωνε όλο αυτό. Πιο πολύ ασχολούνται με τον Αργυρό παρά με την Κίμπερλι. Η χθεσινή του δήλωση που λέει ότι “παιδιά, ας μιλήσουμε για μουσική” του έκανε καλό;», αναρωτήθηκε.

«Όταν ένας άνθρωπος που είσαι κοντά και ο άνθρωπος αυτός σε προσωπικό επίπεδο περνάει δύσκολα και είσαι φίλος θεωρητικά τον στηρίζεις. Άρα στα εύκολα, όταν η Κίμπερλι είναι εκεί, είσαι δίπλα. Και όταν η Κίμπερλι γίνεται όλο αυτό, εξαφανίζεσαι;», πρόσθεσε στη συνέχεια.