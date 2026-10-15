Η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα δεν σημαίνει μόνο την απώλεια του διπλωματικού της τίτλου, αλλά και την αναγκαστική εγκατάλειψη μιας από τις πιο περιζήτητες κατοικίες της Αθήνας. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη New York Post, η πρώην παρουσιάστρια του Fox News και πιστή υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επιστρέψει στη Φλόριντα, αφού συμφώνησε την Τρίτη να αποχωρήσει από τη θέση της έπειτα από σχετικό αίτημα του Λευκού Οίκου.

Η αποχώρησή της συνεπάγεται ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει και το Τζέφερσον Χάουζ, την κρατική κατοικία που παραχωρείται στον Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα. «Ζητήσαμε από την πρέσβειρα Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, κατά την πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων που πραγματοποίησε. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στους δημοσιογράφους, στο νότιο προαύλιο του Λευκού Οίκου: «Δεν θα βρίσκεται εκεί. Δεν μου άρεσαν όσα διάβασα».

Η πολυτελής κατοικία στο Κολωνάκι και οι ακριβότερες τιμές ακινήτων στην Αθήνα

Το Τζέφερσον Χάουζ βρίσκεται στην οδό Παναγή Κυριακού, στο Κολωνάκι, μία από τις πιο ακριβές και κοσμοπολίτικες περιοχές της Αθήνας. Η κατοικία βρίσκεται στους πρόποδες του Λυκαβηττού και σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από την πλατεία Συντάγματος, σε μια περιοχή όπου οι τιμές των ακινήτων συγκαταλέγονται στις υψηλότερες της ελληνικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η New York Post, τα ακίνητα στην περιοχή Κολωνάκι – Λυκαβηττός καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές στην Αθήνα, μέση τιμή των ακινήτων να διαμορφώνεται περίπου στα 6.340 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στα πιο προνομιακά ακίνητα προσεγγίζει τα 9.610 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ενδεικτικά, κατοικία στο Κολωνάκι με τρία υπνοδωμάτια, τρία μπάνια και εμβαδόν περίπου 186 τετραγωνικών μέτρων διατίθεται προς πώληση έναντι 2,17 εκατομμυρίων δολαρίων.

Υψηλό είναι και το κόστος ενοικίασης στην περιοχή. Το Κολωνάκι κατατάσσεται μαζί με τη Σαντορίνη και την Παλιά Παραλία της Θεσσαλονίκης στις περιοχές της Ελλάδας με τα υψηλότερα μέσα ενοίκια.

Το Τζέφερσον Χάουζ και οι χώροι της διπλωματικής κατοικίας

Η κατοικία αποτελεί ένα εκτεταμένο διπλωματικό συγκρότημα με περιφραγμένο χώρο, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση διατηρεί περιορισμένες τις πληροφορίες για τα ακριβή χαρακτηριστικά της. Λεπτομέρειες σχετικά με την ιστορία του κτιρίου, τη διαρρύθμιση και την εσωτερική του διακόσμηση δεν δημοσιοποιούνται ευρέως, για λόγους ασφαλείας και προστασίας της ιδιωτικότητας.

Η αρχιτεκτονική του συνδυάζει στοιχεία που παραπέμπουν στην ελληνική παράδοση με μια αισθητική που θυμίζει τις κατοικίες του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα. Οι κίονες και η συμμετρική πρόσοψη εναρμονίζονται με τον παραδοσιακό χαρακτήρα της γειτονιάς, ενώ στον εξωτερικό χώρο υπάρχουν περιποιημένοι κήποι, πισίνα και βεράντα.

Στο εσωτερικό, η κατοικία χωρίζεται σε ιδιωτικούς χώρους για την οικογένεια και σε χώρους που προορίζονται για επίσημες δραστηριότητες. Διαθέτει αίθουσες υποδοχής, χώρους εστίασης και αίθουσες συσκέψεων, με τη διακόσμηση να αναδεικνύει στοιχεία της αμερικανικής κουλτούρας σε συνδυασμό με την ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία.

Οι επίσημες δεξιώσεις και οι προσωπικές παρεμβάσεις της Γκίλφοϊλ

Το Τζέφερσον Χάουζ έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για επίσημες εκδηλώσεις και δεξιώσεις. Τον Οκτώβριο του 2019, την κατοικία επισκέφθηκε ο τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ενώ στους εξωτερικούς χώρους έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές εκδηλώσεις για την Ημέρα Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, στις 4 Ιουλίου.

Ο προκάτοχος της Γκίλφοϊλ, Τζορτζ Τσούνης, είχε διοργανώσει εκεί δεξίωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ενώ τον Ιούνιο του 2022 είχε φιλοξενηθεί στην κατοικία η τελετή απονομής βραβείων της Επιτροπής Φούλμπραϊτ.

Η Γκίλφοϊλ επιχείρησε να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον χώρο. Ως η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, επέλεξε να εκθέσει στην κατοικία τρία πορτρέτα της Γαλλίδας καλλιτέχνιδας Φρανσουάζ Ζιλό, τα οποία περιλαμβάνονταν στη συλλογή έργων τέχνης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, είχε ζητήσει την κατασκευή γηπέδου μπάσκετ δίπλα στην πισίνα και στους κήπους, με το κόστος του έργου να ανέρχεται σε 58.000 δολάρια.

Στους τοίχους της κατοικίας είχαν επίσης τοποθετηθεί μεγάλες φωτογραφίες της ίδιας. Σύμφωνα με την περιγραφή της New York Post, τις τελευταίες ημέρες της παραμονής της εκεί, επισκέπτες την έβλεπαν να κοιτάζει πέρα από τα πορτρέτα της προς μια τηλεόραση χωρίς ήχο, στην οποία προβάλλονταν ρεπορτάζ για την υπόθεση που προκάλεσε την απομάκρυνσή της.