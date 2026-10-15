Στην αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα αναφέρθηκαν σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια, σχολιάζοντας το θέμα, προχώρησε και σε μια αποκάλυψη, που θα συζητηθεί, αν και -όπως είπε- ακόμη δεν το έχει διασταυρώσει.

Όπως είπε η Ανθή Βούλγαρη, αρχικά, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «μαζεύει, γιατί είχε και πολλά ρούχα. Φύγανε τα μεγαλεία, τώρα ειναι απλά η Κιμ, η Κίμπερλι».

«Μαθαίνω κάτι παρασκηνιακά, αλλά θέλω να το διασταυρώσω. Θα το πω σαν κουτσομπολιό. Μαθαίνω ότι φεύγει και “πιστολιάζει”», ανέφερε, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να αναρωτιέται: «Τι εννοείς; Ότι χρωστάει αριστερά και δεξιά;».

«Ναι, μαλλιά, λούσα… γύρω γύρω, τέλος πάντων. Αυτό μαθαίνω. Αλλά μπορεί να είχε κάνει άλλα κουμάντα», πρόσθεσε η Ανθή Βούλγαρη.

Δείτε τον διάλογο των παρουσιαστών:

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με συνοπτικές διαδικασίες κι ενώ τα δημοσιεύματα διαδέχονταν το ένα το άλλο, για παρεμβάσεις υπέρ συγκεκριμένων εταιρειών ενέργειας αλλά και για αιτήματα προς χορηγούς του κινήματος MAGA, αποπέμφθηκε από τη θέση της, με απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά τους, κυβερνητικά στελέχη μιλούν για μία δυσάρεστη εξέλιξη, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν επηρεάζει επ’ ουδενί τη στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση συνεχίζει να εξαπολύει «πυρά», μετά τα δημοσιεύματα που εμφανίζουν την κ. Γκίλφοϊλ να έχει λειτουργήσει υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει προσωρινά την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην αμερικανική πρεσβεία είναι ο διπλωμάτης Τζος Χακ, το πρόσωπο που αποτελούσε το Νο 2 έως σήμερα στην Αθήνα.