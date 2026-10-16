Πολλά εκατομμύρια Ουκρανοί που είχαν επιστρέψει στις εστίες τους, αφού είχαν φύγει για να γλιτώσουν από τις μάχες, κινδυνεύουν να αναγκαστούν να τις εγκαταλείψουν ξανά, προειδοποίησε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

«Για εκατομμύρια Ουκρανούς το ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αλλά αν θα μπορέσουν να παραμείνουν εκεί με ασφάλεια. Ωστόσο, οι τρέχουσες συνθήκες το καθιστούν δύσκολο», δήλωσε ο Άρθουρ Έρκεν, περιφερειακός διευθυντής του ΔΟΜ για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.

Κατεστραμμένα σπίτια, επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών και το δυσβάστακτο κόστος της θέρμανσης αναγκάζουν πολλές οικογένειες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, εξήγησε ο ΔΟΜ όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεψβ επικαλούμενο το AFP υπογραμμίζοντας ότι αυτό συμβαίνει κυρίως μεταξύ «των ανθρώπων που επέστρεψαν τους τρεις τελευταίους μήνες».

Ο ΔΟΜ εκτιμά ότι σχεδόν 3,6 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν εσωτερικά εκτοπισμένοι στην Ουκρανία λόγω του πολέμου, ενώ περίπου 3,8 εκατομμύρια έχουν επιστρέψει στις εστίες τους, τις οποίες είχαν εγκαταλείψει μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Περίπου 1,45 εκατομμύριο άνθρωποι που έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους ζουν πλέον σε περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου, εκ των οποίων 565.000 στην περιοχή του Χαρκόβου.

«Στις περιοχές της υπαίθρου που βρίσκονται κοντά στη γραμμή του μετώπου τρεις στους τέσσερις ανθρώπους που έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους έχουν ανάγκη υλική βοήθεια για να επισκευάσουν κατεστραμμένους τοίχους, ενώ σχεδόν δύο στους τρεις έχουν ανάγκη υλικά για τη στέγη και τη μόνωση», επεσήμανε ο ΔΟΜ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «ακόμη και όταν υπάρχει θέρμανση, πολλές οικογένειες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να θερμάνουν τα σπίτια τους».

Στη διάρκεια του προηγούμενου χειμώνα μόνο το 32% των νοικοκυριών δήλωσε ότι μπορούσε να ζεστάνει επαρκώς το σπίτι του. Ο αριθμός αυτός μειώνεται και φτάνει το ένα νοικοκυριό στα τέσσερα στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Σε όλη την Ουκρανία ο ΔΟΜ εκτιμά ότι 2,1 εκατ. ηλικιωμένοι άνθρωποι ζουν μόνοι τους σε πολυκατοικίες, «γεγονός που καθιστά πολλούς από αυτούς ιδιαίτερα ευάλωτους σε παρατεταμένες διακοπές της θέρμανσης και της ηλεκτροδότησης».

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ζητεί έκτακτη υποστήριξη «για την επισκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, τη βελτίωση της μόνωσης και τη διατήρηση βασικών υπηρεσιών, αλλά παράλληλα και επενδύσεις σε βιώσιμες και αποκεντρωμένες ενεργειακές λύσεις προκειμένου να βοηθηθούν οι κοινότητες να αντιμετωπίσουν μελλοντικά προβλήματα».

Ο ΔΟΜ, το σχέδιο του οποίου για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ουκρανία έχει χρηματοδοτηθεί μόλις κατά 7%, ζητεί επιπλέον υποστήριξη, «προτού οι ανάγκες του χειμώνα επιδεινώσουν τις ήδη υπάρχουσες και εκθέσουν περισσότερες οικογένειες στον κίνδυνο του εκτοπισμού».