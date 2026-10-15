Εκεχειρία για να προχωρήσουν επισκευές σε θερμοηλεκτρικό σταθμό που τροφοδοτεί με ρεύμα τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία βρίσκεται σε ισχύ από σήμερα, Πέμπτη, σύμφωνα με τη Rosatom. Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας ανακοίνωσε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Η εγκατάσταση στη νοτιοανατολική Ουκρανία, την οποία κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής του 2022, δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Εξακολουθεί, ωστόσο, να χρειάζεται εξωτερική ηλεκτροδότηση μέσω δύο συνδέσεων, ώστε να διατηρείται η ψύξη του πυρηνικού καυσίμου.

Τον Σεπτέμβριο, η διοίκηση του σταθμού είχε ανακοινώσει ότι βομβαρδισμοί προκάλεσαν ζημιές στην εξωτερική τροφοδοσία του με ρεύμα.

«Οι ειδικοί μας πηγαίνουν τώρα και ξεκινούν επισκευές», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής της Rosatom, Αλεξέι Λικατσέφ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις εργασίες ιδιαίτερα σημαντικές ενόψει της φθινοπωρινής και χειμερινής περιόδου, επικαλούμενος τους αυξανόμενους κινδύνους που συνδέονται με τις θερμοκρασίες, αλλά και την αυξημένη κατανάλωση ντίζελ.

«Πραγματικά ελπίζω ότι η εκεχειρία θα τηρηθεί», πρόσθεσε.

Η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται τακτικά για στρατιωτικές ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.