Η ηλεκτρονική εφημερίδα The Kyiv Independent έγραψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρόδωσε την Ουκρανία με τις πρόσφατες αιφνιδιαστικές αποφάσεις που έλαβε και υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «στηρίζει επί της ουσίας τη Ρωσία να κερδίσει τον πόλεμο».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της kyivindependent.com, ο Αμερικανός πρόεδρος προδίδει το Κίεβο, προκειμένου να αποκομίσει βραχυπρόθεσμα πολιτικά οφέλη, αδιαφορώντας για το ενδεχόμενο οι αποφάσεις του να αποδειχθούν επιζήμιες στο μέλλον.

Επίσης, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι, αν ενισχυθεί η στήριξη προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, θα αυξηθούν και οι φιλοδοξίες του, τη στιγμή που δυτικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν για ρωσικές υβριδικές επιθέσεις στην Ευρώπη.

Ακολουθεί το άρθρο γνώμης της The Kyiv Independent:

«Έχει ήδη ειπωθεί πολλές φορές ότι οι ΗΠΑ, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, γύρισαν την πλάτη τους στην Ουκρανία. Όμως, τα τελευταία 24ωρα αποκαλύπτουν κάτι χειρότερο από την εγκατάλειψη: Ο Τραμπ βοηθά πλέον ενεργά τη Ρωσία να κερδίσει τον πόλεμο.

Πολλά μέσα ενημέρωσης έχουν δείξει υπερβολική επιφυλακτικότητα στις διατυπώσεις τους, αναφέροντας ότι ο Τραμπ “πιέζει την Ουκρανία” ή ασκεί πίεση σε βάρος της. Πρέπει όλοι να φερθούμε υπεύθυνα και να αποκαλέσουμε τα πράγματα με το όνομά τους, όσο άσχημο κι αν ακούγεται: Ο Τραμπ δεν προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία – προσπαθεί να “τερματίσει τον πόλεμο”, βοηθώντας απλώς τη Ρωσία να νικήσει.

Από την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ ακολουθεί μια καθοδική πορεία, προδίδοντας την Ουκρανία και εκθέτοντας τις ΗΠΑ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αγορά ντίζελ από τη Ρωσία. Με αυτή του την κίνηση, παραβίασε το νομοσχέδιο για τις κυρώσεις που ο ίδιος είχε υπογράψει πριν από λιγότερο από έναν μήνα, το οποίο αποσκοπούσε στην επιβολή κυρώσεων σε χώρες που αγοράζουν ενέργεια από τη Ρωσία.

Η συμφωνία δεν θα συμβάλει στη μείωση των τιμών των καυσίμων για τους απλούς Αμερικανούς, αλλά στέλνει ένα εξαιρετικά επιζήμιο μήνυμα: ότι είναι αποδεκτό να συνάπτονται συμφωνίες που διοχετεύουν χρήματα στη Ρωσία, παρά τη συνεχιζόμενη βίαιη εισβολή της στην Ουκρανία.

Αυτή την κίνηση ακολούθησε η ανακοίνωση του Τραμπ για μια αιφνιδιαστική εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα, για την οποία το Κίεβο δεν είχε ενημερωθεί. Όταν η Ρωσία την αγνόησε και συνέχισε να επιτίθεται στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, ο Τραμπ δεν έκανε καμία αναφορά στο θέμα.

Από εκεί και πέρα, η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο. Τις δύο τελευταίες νύχτες, η Ρωσία έπληξε ουκρανικές πόλεις με βαλλιστικούς πυραύλους, χωρίς να υπάρξει καμία προειδοποίηση. Δηλαδή, χωρίς τις έκτακτες ενημερώσεις που λαμβάνει συνήθως η Ουκρανία από τους εταίρους της – κυρίως τις ΗΠΑ – σχετικά με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones. Αν και δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση, είναι πολύ πιθανό οι ΗΠΑ να έχουν περιορίσει την ανταλλαγή ορισμένων πληροφοριών.

Αν αυτό αληθεύει, θα μπορούσε να σημαίνει περισσότερους νεκρούς Ουκρανούς. Η απουσία ενημέρωσης σημαίνει ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να φτάσουν οι πολίτες στα καταφύγια. Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους σε μια τέτοια επίθεση στο Κίεβο χθες το βράδυ – πολίτες που βρίσκονταν στα σπίτια τους.

Τέλος, μάθαμε ότι η στρατιωτική χρήση του Starlink από την Ουκρανία είχε περιοριστεί χωρίς προειδοποίηση, υπονομεύοντας τις δυνατότητές της για επιθέσεις μεσαίας εμβέλειας, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις της στην πρώτη γραμμή εναντίον της Ρωσίας. Επιπλέον, αυτό περιορίζει την ικανότητα της Ουκρανίας να αναχαιτίζει ρωσικά drones που στοχεύουν αμάχους.

Αυτή η προδοσία έρχεται έπειτα από μία από τις πιο αιματηρές εβδομάδες για τους Ουκρανούς πολίτες. Την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία σκότωσε περισσότερους από 150 αμάχους στην Ουκρανία. Μόνο σε μία από τις επιθέσεις, σε στάση λεωφορείου στο Κραματόρσκ, σκοτώθηκαν 33 άτομα. Σε άλλη ρωσική επίθεση, στο Πρύλουκι, μεταξύ των νεκρών ήταν και τρία παιδιά ηλικίας ενός έτους.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο Τραμπ έχει καταδικάσει επανειλημμένα τις επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου – μιας από τις μεγαλύτερες πηγές εσόδων της Μόσχας για τη χρηματοδότηση των πολεμικών της προσπαθειών – αλλά παρέμεινε σιωπηλός όσον αφορά τη σφαγή παιδιών από τη Ρωσία.

Η πιο πρόσφατη φορά που ο Τραμπ καταδίκασε δημοσίως τις ρωσικές επιθέσεις εναντίον Ουκρανών αμάχων ήταν το 2025.

Αν και ο Τραμπ έχει δείξει την περιφρόνησή του προς την Ουκρανία σε πολλές περιπτώσεις (σίγουρα θα θυμάστε το επεισόδιο στο Οβάλ Γραφείο), ο τελευταίος κυνισμός του θα πρέπει να σοκάρει ακόμη και τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του.

Αυτό, όμως, που ίσως εκπλήξει τον Αμερικανό πρόεδρο είναι ότι η ενίσχυση των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας, αν και αποτελεί σημαντική βοήθεια, δεν μπορεί να αναγκάσει τους Ουκρανούς να σταματήσουν να πολεμούν. Αυτό δεν εξαρτάται από τις ΗΠΑ.

Εξαρτάται από την ίδια την Αμερική και από τον πρόεδρό της αν επιθυμούν να υπερασπιστούν τις αξίες της δημοκρατίας, υποστηρίζοντας μια χώρα που βρίσκεται υπό πολιορκία από τον επιθετικό γείτονά της και επιθυμεί να καθορίσει το μέλλον της.

Διότι το να βοηθήσουμε τη Ρωσία να κερδίσει τον πόλεμο δεν θα την σταματήσει. Απλώς θα της δώσει τη δυνατότητα να προκαλέσει περισσότερους θανάτους και περισσότερη καταστροφή. Με άλλα λόγια, θα συμβάλει στην παράταση του πολέμου.

Και ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στην Ουκρανία – και η υπόλοιπη Ευρώπη βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν τον περασμένο μήνα ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει μια περιορισμένη επίθεση εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ ήδη από αυτό το φθινόπωρο.

Ένας Πούτιν με ενισχυμένη αυτοπεποίθηση καθιστά αυτό το ενδεχόμενο πιο πιθανό. Ο Τραμπ θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου, στην προσπάθειά του να αποκομίσει βραχυπρόθεσμα πολιτικά οφέλη. Είναι δύσκολο να αναφερθεί κάποια περίοδος κατά την οποία ένας πρόεδρος των ΗΠΑ ενήργησε με τόση απερισκεψία στη διεθνή σκηνή.

Πρέπει όλοι να αρχίσουμε να αποκαλούμε τα πράγματα με το όνομά τους:

Ο Τραμπ πράγματι θέλει ο πόλεμος να τελειώσει γρήγορα. Απλώς επιλέγει να τον τερματίσει με μια ρωσική νίκη».