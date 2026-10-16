Αναβολή για τις 29 Οκτωβρίου 2026 ημέρα Πέμπτη, πήρε η δίκη του 68χρονου ιερέα που συνελήφθη στα Γρεβενά μετά από καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του 43χρονη Λαρισαία πρώην σύντροφός του για revenge porn.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα onlarissa.gr, το αίτημα για την αναβολή είχε καταθέσει η συνήγορος του ιερέα καθώς ο ίδιος νοσηλεύεται.

Μάλιστα ο γιος του σε δηλώσεις ανέφερε, ότι ο πατέρας του έκανε απόπειρα να θέσει τέλος στη ζωή του μετά το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος είναι το θύμα σε όλη αυτή την υπόθεση και όχι ο θύτης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 68χρονος ιερέας κατηγορείται για το αδίκημα της εκδικητικής πορνογραφίας και της απειλής κατά της 43χρονης γυναίκας από τη Λάρισα, η οποία είχε απευθυνθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας καταγγέλλοντας τη στάση του.

Ο ιερέας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αρνείται ότι υπήρχε σχέση κάτι που παραδέχτηκε στις δηλώσεις του και ο γιος του σήμερα, αλλά υποστηρίζει, πως δεν θα χρησιμοποιούσε σε καμία περίπτωση τη σχέση του με εκδικητικό τρόπο και ισχυρίζεται, ότι ο ίδιος έχει οικονομική αξίωση από την καταγγέλλουσα για χρήματα που εκείνη έλαβε ως προκαταβολή για να φιλοτεχνήσει αγιογραφίες, τις οποίες όμως δεν παρέδωσε.