Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σταματήσει η ΕΕ να βοηθά την Ουκρανία ή να άρει τις κυρώσεις της εις βάρος της Ρωσίας, δήλωσαν σήμερα από τις Βρυξέλλες δύο ανώτατοι αξιωματούχοι του μπλοκ μιλώντας δίπλα στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα λίγο πριν την έναρξη της δεύτερης ημέρας της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής, στη διάρκεια της οποίας θα συζητηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία παρουσία του Ζελένσκι.

«Ένα πράγμα είναι απολύτως ξεκάθαρο: δεν θα άρουμε καμία από τις κυρώσεις, αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο», σχολίασε από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποδεχόμενη τον Ζελένσκι.

Κατά την άφιξή του για τη σύνοδο, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε: «Θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό. Δεν βλέπουμε ενδείξεις από τη ρωσική πλευρά ότι είναι έτοιμη για αυτό, για να τερματίσουν τον πόλεμο, γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να προετοιμαστούμε για τον χειμώνα».

«Το πακέτο για τον χειμώνα δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αφορά την αντιαεροπορική άμυνα και τη χρηματοδότηση», εξήγησε ο ίδιος, ενώ πρόσθεσε ότι θα συζητήσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες για τις ανάγκες της Ουκρανίας για το υπόλοιπο του έτους και για το 2027.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει στο Reuters ότι το Κίεβο κατέληξε σε συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους του, η οποία θα του επιτρέψει να καλύψει ένα έλλειμμα 27 δισεκ. δολαρίων στον αμυντικό του προϋπολογισμό φέτος και να παραγγείλει τα drones που χρειάζεται για να συνεχίσει να πολεμά στις αρχές του 2027.

Ωστόσο, ο Ουκρανός υπουργός Οικονομικών Σέρχιι Μαρτσένκο είχε σημειώσει πρόσφατα ότι η χώρα έχει ακόμη ένα έλλειμμα 32,6 δισεκ. δολαρίων στον προϋπολογισμό της για το 2027.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος με τον αριθμό των χωρών που ήταν διατεθειμένες να δεσμευθούν να προσφέρουν νέα οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία. Αλλά θα δούμε πολλές χώρες να δεσμεύονται σύντομα να προσφέρουν περισσότερη στρατιωτική βοήθεια», σχολίασε ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν.

«Σήμερα η συζήτηση με τον Ζελένσκι θα επικεντρωθεί στο πώς θα αντιμετωπίσουμε την περίπλοκη διπλωματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και πώς θα επιβιώσουν τον χειμώνα», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει καταφερθεί εναντίον του Ζελένσκι επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες. Χθες, σε συνέντευξή του, ο Τραμπ επέκρινε τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, χαρακτηρίζοντάς τα «ντροπή».

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ δήλωσε στο Reuters ότι η ΕΕ μάλλον θα προσφέρει ένα νέο δάνειο στην Ουκρανία προκειμένου να μπορέσει να καλύψει το κενό στον προϋπολογισμό της για το 2027. «Αυτό είναι ο μηχανισμός που η Ευρώπη έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές», σχολίασε.

Ο Ιρλανδός ομόλογός του, Μίχολ Μάρτιν, σημείωσε ότι αναμένει πως η Ευρώπη θα συνεχίσει να «προσεγγίζει» τις Η.Π.Α. αναφορικά με την Ουκρανία.

«Θα ανέμενα μια συνεχιζόμενη προσέγγιση από την Ευρώπη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες (σχετικά με την Ουκρανία), διότι για την Ευρώπη η Ρωσία υπήρξε ο επιτιθέμενος εξ αρχής. Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία», δήλωσε ο Μάρτιν.