Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται από σήμερα το πρωί σε πολλά μεγάλα αεροδρόμια της Ιταλίας, λόγω βλάβης που σημειώθηκε στο κεντρικό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές, οι προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών μειώθηκαν τις πρωινές ώρες κατά 50% και οι καθυστερήσεις αγγίζουν κατά μέσο όρο τις δύο ώρες.

Πάντως, σύμφωνα με τις Αρχές, τα προβλήματα δεν φαίνεται να οφείλονται σε συνέπειες κυβερνοεπίθεσης.

Οι καθυστερήσεις, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, άρχισαν γύρω στις 6 το πρωί, τοπική ώρα, στα αεροδρόμια της Ρώμης, του Μιλάνου και του Τορίνο.

Μέχρι στιγμής, στο αεροδρόμιο της ιταλικής πρωτεύουσας «Φιουμιτσίνο-Λεονάρντο Ντα Βίντσι» ανακοινώθηκε η ακύρωση τεσσάρων πτήσεων.