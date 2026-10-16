Στην ταυτοποίηση οκτώ ατόμων, ηλικίας 21 έως 32 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο έρευνας για «παρέμβαση» – διαμαρτυρία που έγινε το πρωί της περασμένης Τετάρτης, σε κατασκευαστική εταιρεία στα δυτικά της πόλης.

Η ενέργεια αποδίδεται στον «Ρουβίκωνα», καθώς σε ανάρτηση στον λογαριασμό της συλλογικότητας στο Facebook γίνεται αναφορά στο περιστατικό. Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, επρόκειτο για «παρέμβαση», συνδεόμενη με διαμαρτυρία για τις συνθήκες εργασίας και καταγγελλόμενες εργοδοτικές αυθαιρεσίες.

Κατόπιν έγκλησης που υποβλήθηκε από την εταιρεία, ξεκίνησε αστυνομική έρευνα, ενώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., προέκυψε ότι τα εμπλεκόμενα άτομα φέρεται να είχαν οργανωθεί για την τέλεση έκνομων πράξεων, με διακριτούς και προαποφασισμένους ρόλους και συμφωνία για την από κοινού δράση τους.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Κατά την ίδια ανακοίνωση, ανάμεσα στα αδικήματα που αναφέρονται στη δικογραφία, περιλαμβάνονται τα εξής: συμμορία, παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, παράνομη βία, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, συκοφαντική δυσφήμιση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ένα από τα άτομα που ταυτοποιήθηκαν εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία σε βάρος των εμπλεκομένων θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.