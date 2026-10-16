Το ενδεχόμενο νέας ελληνοτουρκικής έντασης στο Αιγαίο, με αφορμή την επικείμενη επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, προβάλλουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στρέφοντας αυτή τη φορά την προσοχή τους στη Γαλλία. Η φιλοκυβερνητική Hürriyet θέτει ευθέως το ερώτημα αν το Παρίσι μπορεί να αποτρέψει μια κρίση, ενώ η εθνικιστική Aydınlık αντιμετωπίζει το νέο αίτημα αδειοδότησης ως ακόμα μία γαλλική κίνηση σε ένα έργο στο οποίο η Άγκυρα έχει εκφράσει αντιρρήσεις.

«Θα αποτρέψει η γαλλική εταιρεία την κρίση;» διερωτάται στον τίτλο της η Hürriyet, σε ανταπόκριση της Ντουιγκού Λέλογλου από την Αθήνα. Η εφημερίδα εκτιμά ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης (GSI) εισέρχεται σε κρίσιμη φάση και συνδέει την πιθανότητα νέας αντιπαράθεσης με τη στάση της Γαλλίας απέναντι στις τουρκικές αξιώσεις για την υφαλοκρηπίδα. Μετά την είσοδο της γαλλικής Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, σημειώνει, τα βλέμματα στρέφονται στο Παρίσι: Το ζήτημα είναι αν θα προηγηθεί διπλωματική ενημέρωση ή συνεννόηση με την Άγκυρα πριν από τις έρευνες.

Σύμφωνα με τη Hürriyet, η Τουρκία ζητά εκ των προτέρων γραπτό συντονισμό και τη συγκατάθεσή της για εργασίες σε περιοχή την οποία θεωρεί τμήμα της υφαλοκρηπίδας της. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η Γαλλία είναι σημαντικό να ενημερώσει εκ των προτέρων την Άγκυρα με διπλωματική διακοίνωση ή να επιδιώξει απευθείας συντονισμό.

Παρουσιάζει, μάλιστα, την ανταπόκριση του Παρισιού σε αυτή την τουρκική προσδοκία ως καθοριστικό παράγοντα τόσο για την πορεία του καλωδίου όσο και για την αποτροπή νέας έντασης. Υπενθυμίζει επίσης την παρουσία ελληνικών και τουρκικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή κατά τις προηγούμενες έρευνες. Αφορμή για τα σημερινά δημοσιεύματα είναι η αίτηση που υπέβαλε στις 8 Οκτωβρίου η γαλλική Nexans προς τις ελληνικές αρχές, ζητώντας άδεια για έρευνες βυθού με το υπό γαλλική σημαία πλοίο «VB Abeille Marengo».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναπαράγουν οι τουρκικές εφημερίδες από την ελληνική Καθημερινή, το αίτημα αναμένεται να εξεταστεί από την αρμόδια διυπουργική επιτροπή, ενώ, εφόσον εγκριθεί, θα ακολουθήσει η έκδοση NAVTEX από την ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία.

Οι εργασίες θα μπορούσαν να αρχίσουν στα τέλη Οκτωβρίου και η αιτούμενη περίοδος φθάνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η Next Geosolutions Europe θα πραγματοποιήσει τις έρευνες με το συγκεκριμένο σκάφος, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Aydınlık, βρίσκεται στη Νάπολη.

Με πρωτοσέλιδη αναφορά και τίτλο «Νέα αίτηση αδειοδότησης για το έργο στο οποίο αντιτίθεται η Τουρκία», η Aydınlık υπογραμμίζει ότι η χάραξη περνά από θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κάσο και την Κάρπαθο. Επαναφέρει τις τουρκικές θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες και την κοινοποίηση στον ΟΗΕ, τον Μάρτιο του 2020, των ορίων της υφαλοκρηπίδας που διεκδικεί η Άγκυρα. Παραθέτει επίσης δηλώσεις πηγών του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με την οποία οι σχετικές δραστηριότητες απαιτούν προηγούμενο συντονισμό με την Τουρκία.

Οι ίδιες πηγές είχαν αναφερθεί, σύμφωνα με την εφημερίδα, στην έκδοση αντι-NAVTEX και στην ανάπτυξη ναυτικών και αεροπορικών μέσων. Η ελληνική θέση, την οποία επίσης καταγράφει η εφημερίδα, είναι ότι η πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων αποτελεί δικαίωμα κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Η εθνικιστική Aydınlık επεκτείνει την κριτική της και σε πρόσφατο άρθρο του πρώην αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ναυάρχου ε.α. Παναγιώτη Χηνοφώτη, στην Καθημερινή, υπέρ ενός μηχανισμού προστασίας υποθαλάσσιων υποδομών με συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου και Λιβάνου. Υπό τον χαρακτηριστικό υπότιτλο «Μια πρόταση για τον Άξονα του Κακού», η τουρκική εφημερίδα ερμηνεύει την αναφορά του σε κράτη που «εποφθαλμιούν» υφαλοκρηπίδες και ΑΟΖ ως αιχμή κατά της Άγκυρας, καθώς στο άρθρο δεν κατονομάζεται η Τουρκία, επισημαίνοντας τη δήλωση του ναυάρχου ε.α. Χηνοφώτη πως «το γεγονός ότι οι γεωπολιτικές συνθήκες των πέντε χωρών διαφέρουν μεταξύ τους δεν αποτελεί εμπόδιο για την ένωσή τους γύρω από κοινά συμφέροντα έναντι των χωρών που έχουν βάλει στο μάτι τις υφαλοκρηπίδες και τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες τους».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Τουρκία σήμερα εξέδωσε αντι-NAVTEX, χαρακτηρίζοντας αναρμόδιο τον Σταθμό Ηρακλείου του Πολεμικού Ναυτικού, όσον αφορά την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή της πολυεθνικής άσκησης «EUNOMIA» σε θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται στα νότια της Ρόδου έως το Καστελόριζο. Πρόκειται για περιοχή που, σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό, θα περάσει ο GSI όταν θα αρχίσει η υλοποίηση του έργου.