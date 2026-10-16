Η Μαριαλένα Βούλγαρη, ξαδέλφη της Ανθής Βούλγαρη, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνιση και την παρουσία της. «Σήμερα έχουμε μια ωραία έκπληξη», είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, λίγο πριν η νεαρή καλλονή εμφανιστεί στο πλατό χορεύοντας, φορώντας ένα πολύ κοντό λευκό σορτσάκι.

Με τα εντυπωσιακά μάτια, τα μακριά μαύρα μαλλιά της που φτάνουν μέχρι τη μέση και την καλλίγραμμη σιλουέτα της, η Μαριαλένα Βούλγαρη τράβηξε τα βλέμματα, με την ξαδέλφη της να της λέει χαρακτηριστικά: «Είσαι μια κούκλα».

Η Μαριαλένα Βούλγαρη κατάγεται από την Πάτρα, έχει σπουδάσει θεατρολογία και ασχολείται παράλληλα με το μόντελινγκ, ενώ το 2024 συμμετείχε στο ριάλιτι «TV Queen», με παρουσιάστρια την Ιωάννα Μαλέσκου. Η Μαριαλένα κατάφερε να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό του ριάλιτι. Αντίπαλός της ήταν η Κατερίνα, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια.

Μάλιστα, η Μαριαλένα Βούλγαρη είχε απασχολήσει την επικαιρότητα και εξαιτίας ενός άβολου σχολίου που της είχε κάνει ο Ανδρέας Μικρούτσικος για το μίνι φόρεμά της, προκαλώντας την αντίδραση της Ιωάννας Μαλέσκου και των υπόλοιπων κριτών.

Έχει επίσης εμφανιστεί στο βιντεοκλίπ του Νίκου Οικονομόπουλου για το τραγούδι «Ένοχο κορμί», όπου υποδύεται τη floor manager. «Πάντα μου άρεσε αυτός ο χώρος, γι’ αυτό εξάλλου σπούδασα θεατρολογία», εξήγησε, αναφερόμενη στην αγάπη της για την τηλεόραση και την υποκριτική.

Παράλληλα με την ενασχόλησή της με τον χώρο του θεάματος, η Μαριαλένα Βούλγαρη έχει εργαστεί στο παρελθόν ως γραμματέας σε ιατρείο, αλλά και στο τμήμα μάρκετινγκ γνωστής εταιρείας καλλυντικών. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, στόχος της είναι να ασχοληθεί επαγγελματικά με την τηλεόραση. «Με ενδιαφέρει πολύ η τηλεόραση. Έχω κάνει ένα δοκιμαστικό και περιμένω να υπογράψω», ανέφερε, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για τη συμμετοχή της σε εκπομπή.

Πέρα από τα επαγγελματικά της σχέδια, η Μαριαλένα Βούλγαρη μίλησε και για ένα ιδιαίτερα προσωπικό ζήτημα, καθώς η αδελφή της είναι τετραπληγική. Η ίδια είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με σοβαρές κινητικές αναπηρίες και οι οικογένειές τους, επισημαίνοντας ότι οι διαθέσιμες υποδομές δεν επαρκούν για τις ανάγκες τους.

«Οι γονείς που έχουν τέτοια παιδάκια είναι ήρωες. Έχουμε ελλιπείς υποδομές», τόνισε η Μαριαλένα Βούλγαρη, αποκαλύπτοντας ότι έχει αναλάβει προσωπικά τη φροντίδα της αδελφής της. «Τη φροντίζω εγώ την αδελφή μου, μένει μαζί μου στην Αθήνα», είπε, αναδεικνύοντας μια σημαντική πλευρά της καθημερινότητάς της.

Η συμμετοχή της Μαριαλένας Βούλγαρη στο «TV Queen»

Η Μαριαλένα Βούλγαρη έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι «TV Queen» του OPEN, που παρουσίαζε η Ιωάννα Μαλέσκου το 2024. Η νεαρή καλλονή κατάφερε να ξεχωρίσει στον διαγωνισμό για την ανάδειξη της επόμενης τηλεοπτικής παρουσιάστριας και να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό. Παρότι δεν αναδείχθηκε νικήτρια, η συμμετοχή της αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά της να ασχοληθεί επαγγελματικά με την τηλεόραση.