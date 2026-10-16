Σφοδρή σύγκρουση είχαν σήμερα το πρωί στον αέρα της εκπομπής «Πρωινή Ζώνη» του Action24 η βουλευτής της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, και το στέλεχος της ΕΛΑΣ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, με αφορμή τη δήλωση Τσίπρα ότι «δεν κυβέρνησα με τη Δεξιά».

Ο καβγάς άρχισε όταν σε σχετική ερώτηση, η κ. Αντωνοπούλου απάντησε «συγκυβερνήσαμε με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου». Τότε, η κ. Βούλτεψη παρενέβη, λέγοντας «με την ακροδεξιά. Όχι, με την πατριωτική δεξιά, με τον μπούλη, τον έλεγε μπούλη».

«Ένα πολύ μικρό, τίμιο, λαϊκό, δεξιό κόμμα», ανέφερε το στέλεχος της ΕΛΑΣ, με τη βουλευτή της ΝΔ να σχολιάζει: «του δώσατε το παιχνιδάκι το Άμυνας να παίζει, να φοράει στολές και να λέει “πάμε στον πόλεμο”».

«Δεν νομίζω ότι ενόχλησε κάτι στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έμεινε ως κυβέρνηση Τσίπρα» τής απάντησε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, «γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των νομοσχεδίων και η πολιτική γραμμή ήταν από τον Τσίπρα».

«Τι τον ένοιαζε, το παιχνιδάκι ήθελε, το Άμυνας. Τα ψήφιζε όλα» επέμεινε η βουλευτής της ΝΔ, με το στέλεχος της ΕΛΑΣ να εξοργίζεται και να λέει: «αφού τα ψήφιζε όλα, ποιο είναι το πρόβλημά σας;».

«Πήγατε με τον Καρατζαφέρη; Πήγατε με την ακροδεξιά;», συνέχισε σε έντονο ύφος η κ. Αντωνοπούλου, με τη Σοφία Βούλτεψη να απαντά «τότε έγινε κυβέρνηση συνεργασίας».

«Εσείς έχετε τον Βορίδη υπουργό, που ξέρουμε ποιος ήταν», είπε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, με τη Σοφία Βούλτεψη να αναρωτιέται «τι σχέση έχει αυτό;» και το στέλεχος της ΕΛΑΣ να λέει: «και θα μας μιλήσετε για τη λαϊκή δεξιά του Καμμένου, ένα μικρό κόμμα».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 16:55 του βίντεο: