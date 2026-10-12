«Στις πρώτες εκλογές δεν θα κατέβω. Στις δεύτερες πολύ πιθανόν», ανέφερε ο Πάνος Καμμένος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική, αν ο Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος.

Σε συνέντευξή του στο Open και την εκπομπή «10 Παντού», ο πρώην υπουργός τόνισε πως «δεν θα αφήσω τον Σαμαρά να εκβιάσει την παράταξη για ακόμη μία φορά. Θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ. Οι ΑΝΕΛ μπορεί να είναι σε αγρανάπαυση, αλλά υπάρχουν».

Σε άλλο σημείο, ο κ. Καμμένος εκτίμησε ότι μετά τις πρώτες κάλπες ενδέχεται να υπάρξουν νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, με στόχο τη συσπείρωση κομμάτων τόσο της Δεξιάς όσο και της Αριστεράς.

Σχολιάζοντας στο 25% που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως όριο για να φύγει από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, είπε: «Θεωρώ ότι είναι μήνυμα προς τη Νέα Δημοκρατία για την πολιτική γύρω από τη σημαία. Οι εξελίξεις μέχρι τις εκλογές γύρω από τα εθνικά θέματα θα είναι πολύ περίεργες. Έχει εκλογές ο Νετανιάχου, έχει εκλογές ο Ερντογάν. Για να το πει, προετοιμάζεται για μια συσπείρωση, για να μην υπάρχει ακυβερνησία».

«Όλα θα εξαρτηθούν από το εάν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Εκεί τα κόμματα που θα είναι υποψήφια δεν θα είναι τα ίδια που θα είναι και στις πρώτες. Θα γίνουν καινούργιοι σχηματισμοί που θα συσπειρώσουν κάποια κόμματα και από τη Δεξιά και από την Αριστερά. Για παράδειγμα ο κ. Ανδρουλάκης έχει πει πως δεν συνεργάζεται με τη ΝΔ. Εάν πάρει ένα 7% και αμφισβητηθεί, δεν δεσμεύει τον επόμενο ηγέτη του ΠΑΣΟΚ να κάνει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Ο Τσίπρας θα πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 16%. Στις δεύτερες εκλογές θα κάνει προσκλητήριο σε όλα τα μικρά κόμματα στα πέριξ», πρόσθεσε ο πρώην υπουργός.

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ο Πάνος Καμμένος σχολίασε:

«Ο Σαμαράς κάνει καθαρά κόμμα για να εκβιάσει τον Μητσοτάκη. Αυτά που λέει τώρα είναι αυτά που έλεγε και τότε. Όταν του είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης “με έριξαν τα διαπλεκόμενα συμφέροντα” και ότι υπήρχαν επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία ανέτρεψαν την κυβέρνηση, ο Σαμαράς του απαντούσε ότι το έκανε για εθνικούς λόγους και για την πατριωτική υπόσταση της παρατάξεως. Έδειξε γιατί το έκανε. Εννιά χρόνια ΠΑΣΟΚ φάγαμε. Όπως το έκανε το ’93, το ίδιο κάνει και τώρα, πάει να εκβιάσει. Συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ, έδωσε στον Γιώργο Παπανδρέου άλλοθι. Το 2011 τι έκανε; Εμένα γιατί με διέγραψε; Εγώ πάντα είχα γινάτι με τον Σαμαρά. Είμαι βέβαιος ότι το κάνει για να εκβιάσει. Δεν μπορεί να εκφράσει την παράταξη ο Δένδιας, ας πούμε;», διερωτήθηκε ο πρώην υπουργός.

Σχετικά με το υποθετικό σενάριο να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και ο νέος πρόεδρος να πάρει πίσω όλες τις διαγραφές, ανέφερε:

«Θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούν τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας, μέσα στον δημοκρατικό κύκλο. Μιλάω για την κ. Λατινοπούλου, τον κ. Βελόπουλο. Εγώ, σαν πρόσωπο, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν. Εάν μπορώ να ενώσω για να υπάρξει κυβέρνηση στον τόπο και να μπορεί να υπάρξει μια διακυβέρνηση, για να συνεχίσει την πολιτική που ξεκινήσαμε εμείς. Εάν υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα μετά τις εκλογές, θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο μεγάλοι κύκλοι. Ένα δεξιό προσκλητήριο και, από την άλλη, ένα αριστερό προσκλητήριο που θα κάνει ο Τσίπρας, για να δημιουργηθεί πάλι δυνατότητα να λειτουργήσει η δημοκρατία με εναλλαγή και να μην έχουμε φαινόμενα, όπου ο κόσμος σπρώχνεται σε ακραίες καταστάσεις που είναι επικίνδυνες για την πατρίδα μας».