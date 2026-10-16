Ποινή φυλάκισης 16 και 14 μήνες αντίστοιχα, σε δύο από τους επτά συλληφθέντες που δικάστηκαν χθες, Πέμπτη 15/10 στο αυτόφωρο με κατηγορίες για επίθεση σε 25χρονο με οπαδικά κίνητρα στη Μυτιλήνη.

Η αρχική κατηγορία για τους δύο που επιτέθηκαν στον 25χρονο ήταν η επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Στη συνέχεια μετατράπηκε σε απλή σωματική βλάβη. Η αλλαγή του κατηγορητηρίου οδήγησε στην αναστολή εκτέλεσης της ποινής, καθώς με τον νέο αυστηρότερο νόμο για οπαδική βία η επικίνδυνη σωματική βλάβη δεν αναστέλλει τη φυλάκιση, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι υπήρχε προηγούμενη διένεξη με τον 25χρονο και δεν ήταν το κίνητρο η μπλούζα αθλητικού ομίλου αντίθετης ομάδας που φορούσε το θύμα, ότι δηλαδή δεν ήταν οπαδική βία, ισχυρισμό που δεν δέχθηκε το δικαστήριο.

Οι υπόλοιποι πέντε αθωώθηκαν, όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου η συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των πέντε, δικηγόρος Ιγνατία Τικέλλη.

Τα επτά άτομα, ηλικίας από 18 έως 35 ετών, είχαν συλληφθεί την Τρίτη τα ξημερώματα και κρατήθηκαν μέχρι χθες που εκδικάστηκε στο αυτόφωρο η υπόθεση. Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας «οι συλληφθέντες, οι οποίοι επέβαιναν σε οχήματα, πλησίασαν έναν 25χρονο που κινούταν πεζός σε δημοτική οδό στην πόλη της Μυτιλήνης, τον ακινητοποίησαν και ακολούθως δύο εξ αυτών, με τη συνδρομή των υπολοίπων, τον τραυμάτισαν με χρήση σωματικής βίας και τον εξύβρισαν, ενώ επιχείρησαν επίσης να αφαιρέσουν την μπλούζα του, που έφερε διακριτικά αθλητικού συλλόγου».