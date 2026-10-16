Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Πληροφορήθηκα με θλίψη τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Προσωπικότητα στον χώρο της Ναυτιλίας, με τον οποίο με συνέδεε προσωπική σχέση εδώ και πολλά χρόνια», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

«Μέχρι πρόσφατα συναντιόμασταν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού, του οποίου διετέλεσε επιτυχημένος πρόεδρος επί σειρά ετών», πρόσθεσε.

«Τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του για την απώλεια του “Καπετάνιου”», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Δείτε την ανάρτηση του Νίκου Δένδια: