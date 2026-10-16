Η γαλλική κυβέρνηση αναμένει «αρκετά μεγάλες διαδηλώσεις» αύριο Σάββατο, καθώς το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων ανακοίνωσε εκατοντάδες κινητοποιήσεις κατά του υψηλού κόστους ζωής, στις οποίες το κίνημα των μαθητών λυκείου έχει καλέσει τα μέλη του να συμμετάσχουν.

«Αναμένουμε μια αρκετά μεγάλη κινητοποίηση. Υπάρχουν πολλές εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: έχουμε εντοπίσει περίπου 250 εκκλήσεις για δράσεις σε δημόσιους χώρους και αναμένουμε περίπου 80 πορείες, δηλαδή διαδηλώσεις λαϊκών φωνών διαμαρτυρίας», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο France 2.

Ανέφερε διάφορους τύπους δράσεων, όπως «αυθόρμητες συγκεντρώσεις», «αποκλεισμούς» και «διαδηλώσεις».

Ο αστυνομικός διευθυντής του Παρισιού, από την πλευρά του, προειδοποίησε ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τη διαδρομή της διαδήλωσης.

Οι κύριες οργανώσεις νέων, που κινητοποιούνται από τα μέσα Σεπτεμβρίου για καλύτερες συνθήκες μάθησης και κατά της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για τα πανεπιστήμια Parcoursup, έχουν καλέσει τα μέλη τους να συμμετάσχουν σε αυτήν την κινητοποίηση.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές πρότεινε στον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί τη σύγκληση μιας διυπουργικής ομάδας διαχείρισης κρίσεων (CIC) για την προετοιμασία της κοινωνικής κινητοποίησης του Σαββάτου, σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο από πηγές που βρίσκονται κοντά στον υπουργό Εσωτερικών.

Η πρόταση αυτή έγινε έπειτα από συνάντηση με τους περιφερειακούς νομάρχες και τους γενικούς διευθυντές της εθνικής αστυνομίας και της χωροφυλακής.

«Αυτή είναι η τυπική διαδικασία δεδομένων των όσων έχουν προγραμματιστεί για αύριο», τόνισαν στο Γαλλικό Πρακτορείο συνεργάτες του Νουνιές.

Η CIC επιτρέπει την παρακολούθηση των διαδηλώσεων σε πραγματικό χρόνο. Οι χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, η χρήση των οποίων ανεστάλη «για το κίνημα των μαθητών λυκείου», θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση «εξαιρετικά σοβαρής αστικής βίας», είχε δηλώσει προηγουμένως ο Νουνιές στο France 2.

Η διυπουργική ομάδα διαχείρισης κρίσεων, που δημιουργήθηκε το 2010, μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση μεγάλης κρίσης σε εθνικό έδαφος.

Βρίσκεται εντός του υπουργείου και επιτρέπει την πολιτική και στρατηγική διαχείριση της κυβερνητικής δράσης. Αυτός ο μηχανισμός συγκεντρώνει όλα τα υπουργεία που εμπλέκονται στην κρίση και επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων χρήσιμων για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών.