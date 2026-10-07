Μια πάσα στο μπάσκετ διαρκεί λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Μέσα σε αυτό το δευτερόλεπτο όμως χρειάζεται να διαβάσεις τον συμπαίκτη σου, να προβλέψεις πού θα βρεθεί και να εμπιστευτείς ότι θα την πιάσει.

Ο αθλητισμός έχει αυτή την ιδιότητα. Το γήπεδο λειτουργεί με κανόνες που επαναλαμβάνονται, ρόλους που ξεκαθαρίζουν, μια σειρά που μπορείς να προβλέψεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επικοινωνία βρίσκει πιο εύκολα τον δρόμο της. Μια πάσα γίνεται τρόπος να πεις κάτι σε κάποιον. Ένα «κόλλα πέντε» μετά από καλάθι γίνεται μια μικρή, πραγματική σύνδεση.

Γι’ αυτό η συμπερίληψη αποκτά νόημα εκεί όπου οι άνθρωποι συναντιούνται στην πράξη: στην τάξη, στην παιδική χαρά, στο παρκέ. Εκεί όπου κάθε παιδί έχει θέση στην ομάδα.

«Όταν παίζουμε μαζί, Κερδίζουμε όλοι»

Αυτή τη δύναμη του αθλήματος τη γνωρίζει καλά ο Νίκος Οικονόμου. Ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής και προπονητής δημιούργησε την ΚΥΔΩΝ Special Team, μια ομάδα μπάσκετ για παιδιά και εφήβους στο φάσμα του αυτισμού.

Στις προπονήσεις της, τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες, μαθαίνουν να συνεργάζονται και χτίζουν σιγά σιγά την αυτοπεποίθησή τους. Κάθε καλάθι μετράει, κάθε πάσα επίσης.

Η ομάδα λειτουργεί υπό την αιγίδα του συλλόγου Ερμής Σχηματαρίου και δραστηριοποιείται στη Βοιωτία και την Εύβοια. Στην ίδια περιοχή, σε μικρή απόσταση, βρίσκεται και το εργοστάσιο καφέ της Nestlé στα Οινόφυτα.

Η γειτονιά αυτή έγινε σχέση. Τα τελευταία τρία χρόνια, η Nestlé μέσα από τη μάρκα NESCAFÉ® στέκεται σταθερά δίπλα στην ομάδα. Στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, η συνέπεια λέει πάντα περισσότερα από τις μεγάλες ανακοινώσεις, και εδώ η στήριξη έχει διάρκεια και τοπικές ρίζες.

Το εργοστάσιο που έγινε γήπεδο

Η πιο πρόσφατη κοινή τους πρωτοβουλία έφερε το μπάσκετ σε ένα μέρος που κανείς δεν θα φανταζόταν. Ένα κομμάτι του εργοστασίου στα Οινόφυτα, εκεί όπου καθημερινά παράγεται καφές, μεταμορφώθηκε σε γήπεδο.

Με σύνθημα «Παίζουμε Μαζί, Κερδίζουμε Όλοι», τα παιδιά της ΚΥΔΩΝ Special Team και τα παιδιά εργαζομένων της Nestlé μπήκαν στο παρκέ στην ίδια πλευρά, ως συμπαίκτες. Ήταν ένας αγώνας όπου το αποτέλεσμα πέρασε γρήγορα σε δεύτερη μοίρα και έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα. Όταν είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε τους χώρους γύρω μας, ανοίγουμε περισσότερες πόρτες συμμετοχής για όλους. Ακόμη και ένας χώρος παραγωγής μπορεί να γίνει χώρος συνάντησης.

Από μια κούπα καφέ σε έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς

Για περισσότερα από 85 χρόνια, ο καφές NESCAFÉ® συνδέεται με στιγμές συντροφικότητας. Μια ζεστή κούπα νες το πρωί, ένας παγωμένος NESCAFÉ® Frappé με φίλους το απόγευμα. Μικρές στιγμές που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά.

Με την ίδια λογική, η μάρκα έχει δεσμευτεί να στηρίζει τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα και να συμβάλλει σε έναν κόσμο ισότιμης πρόσβασης. Η ιδέα πίσω από αυτή τη δέσμευση είναι απλή: η πρόσβαση στις ευκαιρίες και η συμμετοχή στην κοινωνία ανήκουν σε όλους, όπως ακριβώς και η απόλαυση των μικρών στιγμών της καθημερινότητας.

Ένας κόσμος όπου υπάρχει θέση για όλους

Το σκορ εκείνης της ημέρας στα Οινόφυτα δύσκολα θα το θυμάται κάποιος. Θα μείνουν όμως οι πάσες, η χαρά του παιχνιδιού και η αίσθηση ότι όλοι είχαν θέση στο γήπεδο.

Η συμπερίληψη χτίζεται ακριβώς έτσι, με καθημερινές πράξεις που κάνουν περισσότερους ανθρώπους να νιώθουν ότι ανήκουν, ότι ακούγονται και ότι μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα. Και κάθε φορά που ένα γήπεδο, μια σχολική τάξη ή μια γειτονιά ανοίγει για όλους, η κοινωνία γίνεται λίγο πιο δυνατή και πιο ανθρώπινη.

Γιατί όταν παίζουμε μαζί, πράγματι κερδίζουμε όλοι.