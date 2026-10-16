Άγρια κόντρα μεταξύ της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σοφίας Βούλτεψη, και της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενας Ακρίτα, σημειώθηκε σήμερα στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τον «κόφτη» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανήλικους έως 15 ετών.

Οι δύο γυναίκες αντάλλαξαν βαριές αλληλοκατηγορίες, ενώ για να πέσουν οι τόνοι χρειάστηκε τόσο η παρέμβαση του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, όσο και η διακοπή για λίγα λεπτά της συνεδρίασης.

Ο καβγάς άρχισε όταν η βουλευτής της ΝΔ και πρόεδρος της Επιτροπής, όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος, διέκοψε τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Αθανάσιο Θεοχάρη.

Η αντίδραση της αντιπολίτευσης και ιδίως της Έλενας Ακρίτα ήταν έντονη, με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να ζητά να δοθεί παραπάνω χρόνος για ένα τόσο κρίσιμο θέμα, με την κ. Βούλτεψη να της ζητά να μην διακόπτει και να μην τρώει τον χρόνο, γιατί «θα ξεχειλώσει η διαδικασία».

«Είναι συμφωνημένα τα 3 λεπτά, τόσο μιλούν στο Ευρωκοινοβούλιο», είπε στους βουλευτές η βουλευτής της ΝΔ και προεδρεύουσα, με την Έλενα Ακρίτα να ζητά δύο λεπτά παραπάνω.

«Θέλω 5 λεπτά τον κάθε φορέα, είμαι παράλογη;» επέμεινε η κ. Ακρίτα. Τότε, παρενέβη ο υπουργός Άκης Σκέρτσος, επιχειρώντας να κατευνάσει τα πνεύματα. «Μπορώ να πω κι εγώ; Επειδή το θέμα είναι σύνθετο, ας δείξουμε μια μικρή ανοχή», είπε, απευθυνόμενος στη Σοφία Βούλτεψη.

«Υπουργέ, εδώ είναι ένα προεδρείο, τελείωσε, αποφασίζει το προεδρείο. Ο καθένας τον ρόλο του. Υπάρχει ανοχή. Η καθυστέρηση έγινε επειδή πρέπει να γίνει φασαρία», του απάντησε η βουλευτής της ΝΔ.

Ο καβγάς, όμως, αντί να τελειώσει, κλιμακώθηκε:

Σοφία Βούλτεψη: Τα έχετε φάει τα δυο λεπτά.

Έλενα Ακρίτα: Από ποιον τα έχετε φάει;

Σοφία Βούλτεψη: Από τη ζωή μας.

Έλενα Ακρίτα: Αυτό καταγράφεται στα πρακτικά;

Σοφία Βούλτεψη: Δεν θα ζήσουμε χίλια χρόνια, δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος των ανθρώπων.

Έλενα Ακρίτα: Τι λέτε; Ποια είστε και μιλάτε έτσι; Στη χούντα είστε;

Σοφία Βούλτεψη: Δεν θα μου μιλάτε εμένα για χούντα εσείς!

Ελενα Ακρίτα: Γιατί επειδή ο μπαμπάς σας; Κι εμένα η μάνα μου.

Σοφία Βούλτεψη: Κι εγώ. Ξύπνησα με ένα περίστροφο στην πλάτη!

Έλενα Ακρίτα: Θα κρεμάσουμε στα μανταλάκια τα πρακτικά, ώστε να ξέρει ο κόσμος με τι έχει να κάνει.