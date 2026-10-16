Αντιμέτωπος με το πλημμέλημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου κατά συρροή και κατ εξακολούθηση είναι ο 58χρονος γυμναστής, σε γυμνάσιο της Βούλα ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το μεσημέρι της 13ης Οκτωβρίου, την ώρα που πραγματοποιούνταν άσκηση στο πλαίσιο του μαθήματος γυμναστικής, ο καθηγητής έπιασε την ανήλικη στον μηρό.

Ακολούθησαν παρόμοιες καταγγελίες από δύο αγόρια – μαθητές ότι σε προγενέστερο χρόνο ο γυμναστής τους ακουμπούσε τα γεννητικά όργανα. Ο κατηγορούμενος γυμναστής παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.