Στο 3,8% επιταχύνθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο του 2026, από 3,2% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, τα οποία επιβεβαίωσαν την προκαταρκτική εκτίμηση. Έναν χρόνο νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 2,2%.

Αντίστοιχη αύξηση καταγράφηκε και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο, έναντι 3,2% τον Αύγουστο και 2,6% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Στην Ελλάδα, επιβεβαιώθηκε ο ετήσιος ρυθμός 5,1%, με μηνιαία αύξηση κατά 1,9%, ελαφρώς υψηλότερη από την προκαταρκτική εκτίμηση (1,8%), σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία.

Οι χώρες με τον υψηλότερο και τον χαμηλότερο πληθωρισμό

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στη Σουηδία (1%), στην Ουγγαρία και στη Δανία (2,1% και στις δύο χώρες).

Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Ρουμανία (6,5%), στη Λιθουανία (6,1%) και στη Βουλγαρία (5,6%).

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε μόλις ένα κράτος-μέλος, παρέμεινε αμετάβλητος σε τρία και αυξήθηκε σε 23, αποτυπώνοντας τη γενικευμένη ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ενέργεια βασικός παράγοντας ενίσχυσης του πληθωρισμού

Η ενέργεια είχε τη μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης τον Σεπτέμβριο, προσθέτοντας 1,71 ποσοστιαίες μονάδες.

Ακολούθησαν οι υπηρεσίες, με συμβολή 1,52 ποσοστιαίων μονάδων, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά με 0,29 ποσοστιαίες μονάδες και η κατηγορία τροφίμων, αλκοόλ και καπνού με 0,25 ποσοστιαίες μονάδες.