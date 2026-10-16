Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

‘Ανοδο σημειώνουν και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οι οποίες αναμένεται να σημειώσουν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Αύγουστο, με στήριγμα τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.594,47 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,48%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (+2,19%), της Crediabank (+1,63%), της Εθνικής (+1,43%) και της Πειραιώς (+1,18%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-1,57%), της Coca Cola HBC (-0,57%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,45%).

Ανοδικά κινούνται 61 μετοχές, 11 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ικτίνος (+4,11%) και Μύλοι Λούλη (+2,72%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Frigoglass (-5,09%) και Austriacard (-1,42%).