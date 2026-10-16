Για τις 17 Δεκεμβρίου 2026 «κλείδωσε», η ημερομηνία παραλαβής της τρίτης υπερσύγχρονης φρεγάτας Belh@rra, με την ονομασία «Φορμίων» για λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας μας. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια ανανέωσης του ελληνικού Στόλου, ο οποίος μέχρι το τέλος της χρονιάς αναμένεται να έχει αποκτήσει συνολικά τρία πολεμικά πλοία αυτού του τύπου, ενισχύοντας σημαντικά τις επιχειρησιακές του δυνατότητες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η τελετή παράδοσης, κατά την οποία θα υψωθεί για πρώτη φορά η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «Φορμίων», προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της κατασκευάστριας εταιρείας Naval Group, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας και το παρών αναμένεται να δώσουν εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας μας. Επισημαίνεται πάντως ότι η επίσημη παραλαβή δεν συνεπάγεται και τον άμεσο κατάπλου της φρεγάτας στην Ελλάδα, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες και οι διαδικασίες προετοιμασίας της.

Η «Φορμίων» θα είναι η τρίτη φρεγάτα FDI HN, όπως είναι η επίσημη ονομασία της ελληνικής έκδοσης των Belh@rra, που θα αποκτήσει η χώρα μας. Η αρχή έγινε με τον «Κίμωνα», ο οποίος παραδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και έφτασε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2026, ενώ στις 30 Οκτωβρίου αναμένεται να ακολουθήσει ο «Νέαρχος». Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την παράδοση και τέταρτης φρεγάτας, του «Θεμιστοκλή», τέλη του 2028.

Με αναβαθμισμένες δυνατότητες η τρίτη ελληνική φρεγάτα

Η νέα φρεγάτα θα διαθέτει βελτιωμένες δυνατότητες καθώς προβλέπεται να ενταχθεί στον ελληνικό Στόλο στη διαμόρφωση Standard 2+, ύστερα από την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών. Η διαφορά αυτή αφορά κυρίως τα ηλεκτρονικά συστήματα, το λογισμικό και τον τρόπο συνεργασίας των αισθητήρων με τα οπλικά συστήματα του πλοίου.

Στην πράξη, οι βελτιώσεις αυτές επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη επεξεργασία πληροφοριών και την ταχύτερη αντίδραση του πληρώματος όταν εντοπίζονται πιθανές απειλές. Σε επόμενο στάδιο, τόσο η «Φορμίων» όσο και οι υπόλοιπες ελληνικές Belharra πρόκειται να αναβαθμιστούν στη διαμόρφωση Standard 2++, σύμφωνα με τη σχετική συμφωνία που υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2025 μεταξύ της Ελλάδας και της Naval Group.

Όσον αφορά τον οπλισμό τους, οι φρεγάτες διαθέτουν ιδιαίτερα ισχυρές δυνατότητες αντιαεροπορικής, αντιπλοϊκής και ανθυποβρυχιακής άμυνας. Ο σχεδιασμός του ελληνικού προγράμματος προβλέπει 32 αντιαεροπορικούς πυραύλους ASTER 30, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εχθρικών αεροσκαφών και πυραύλων, καθώς και οκτώ πυραύλους EXOCET MM40 Block 3C για προσβολές εναντίον πλοίων. Ο εξοπλισμός συμπληρώνεται από πυροβόλο 76 χιλιοστών, δύο τηλεχειριζόμενα πυροβόλα των 20 χιλιοστών, το σύστημα εγγύς άμυνας RAM και τορπίλες MU90 για την αντιμετώπιση υποβρυχίων.

Την ίδια στιγμή, η «Φορμίων» έχει ήδη ξεκινήσει τις θαλάσσιες δοκιμές της, κατά τις οποίες οι τεχνικοί ελέγχουν την απόδοση των συστημάτων της και τη συμπεριφορά της σε πραγματικές συνθήκες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο προηγμένο ραντάρ Sea Fire της Thales, το οποίο επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλών στόχων, καθώς και στη συνεργασία του με το σύστημα διαχείρισης μάχης SETIS, που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες από τους αισθητήρες του πλοίου.

Να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα των Belh@rra συμμετέχει ενεργά και η εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία, με σημαντικότερο παράδειγμα τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, τα οποία συνεργάζονται με τη Naval Group από το 2022. Στις εγκαταστάσεις μας κατασκευάζονται μεγάλα, προεξοπλισμένα τμήματα του κύτους των φρεγατών, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται στη Γαλλία για να ενσωματωθούν στα υπόλοιπα μέρη των πλοίων. Η ελληνική συμμετοχή αφορά μάλιστα τόσο τις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού όσο και εκείνες που κατασκευάζονται για το γαλλικό Ναυτικό, ενώ η συνεργασία έχει επεκταθεί και στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης.