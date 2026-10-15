Ένα μικρό ελληνικό νησί στα Δωδεκάνησα διατίθεται προς πώληση έναντι 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, προσφέροντας στον υποψήφιο αγοραστή τη δυνατότητα να διαμορφώσει από την αρχή ένα ιδιωτικό καταφύγιο στη Μεσόγειο. Πρόκειται για το Στρογγυλό, ένα νησί έκτασης περίπου 219 στρεμμάτων, το οποίο παραμένει αναξιοποίητο και διατηρεί τον φυσικό του χαρακτήρα, αποτελώντας, σύμφωνα με την αγγελία, έναν «λευκό καμβά» για μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης.

Το νησί βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων, στο οποίο ανήκουν, μεταξύ άλλων, η Ρόδος και η Κως. Στο παρελθόν, το Στρογγυλό προσέφερε καταφύγιο σε ναυτικούς που αναζητούσαν προστασία από τις κακές καιρικές συνθήκες. Σήμερα, τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν πλούσια βλάστηση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, εντυπωσιακή ακτογραμμή, εξαιρετική θέα και ανέγγιχτη φυσική ομορφιά.

Όπως αναφέρει η Daily Mail το ακίνητο έχει εισαχθεί στην αγορά μέσω της ιστοσελίδας αγγελιών Private Islands Inc., με ζητούμενη τιμή 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δυνατότητες αξιοποίησης του νησιού και οι υποδομές

Σύμφωνα με την αγγελία, το Στρογγυλό συγκαταλέγεται στα πιο εύκολα προσβάσιμα, μη ανεπτυγμένα νησιά της περιοχής και προσφέρει σημαντικές προοπτικές σε έναν ιδιοκτήτη με όραμα. Η περιγραφή το χαρακτηρίζει ως μια επένδυση με προοπτική μακροχρόνιας παρακαταθήκης, για όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό μεσογειακό καταφύγιο.

Το νησί δεν έχει αναπτυχθεί οικιστικά ή τουριστικά, γεγονός που, όπως επισημαίνεται στην καταχώριση, διατηρεί αναλλοίωτη τη φυσική του ομορφιά, ενώ αφήνει ανοιχτό τον δρόμο για μελλοντικά αρχιτεκτονικά έργα. Παράλληλα, στο έδαφός του υπάρχουν πέτρινα ερείπια ενός παλιού σπιτιού, καθώς και ένα πηγάδι. Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμα για την εξασφάλιση οικοδομικών αδειών και την υποβολή μελλοντικών αιτήσεων για την αξιοποίησή του.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του Στρογγυλού είναι η ύπαρξη φυσικής πηγής νερού, το οποίο, σύμφωνα με την αγγελία, μπορεί να καταστεί πόσιμο με βασική διαδικασία φιλτραρίσματος. Επιπλέον, η θέση του νησιού ενδέχεται να επιτρέψει την ηλεκτροδότησή του από το κοντινό νησί του Μαράθου, το οποίο διαθέτει ήδη οργανωμένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Τρεις φυσικές παραλίες και δυνατότητες για πολυτελή τουριστική ανάπτυξη

Η έκταση και η μορφολογία του νησιού θεωρούνται κατάλληλες για τη δημιουργία μιας αποκλειστικής ιδιωτικής κατοικίας μεγάλης έκτασης ή ενός μικρού οικολογικού θερέτρου που θα εναρμονίζεται με το φυσικό τοπίο. Η αγγελία αναφέρει ότι το Στρογγυλό διαθέτει τρεις φυσικές παραλίες, με χαρακτηριστικότερη μια προστατευμένη αμμώδη ακτή μήκους 110 μέτρων, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός beach club ή ενός ιδιωτικού χώρου χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.

Τα νερά γύρω από το νησί περιγράφονται ως εξαιρετικά διαυγή, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για κολύμβηση, καταδύσεις και θαλάσσια σπορ. Παράλληλα, η εγγύτητά του στα νησιωτικά συμπλέγματα των Λειψών και των Αρκιών θα μπορούσε να το καταστήσει κατάλληλη βάση για πολυτελείς περιηγήσεις από νησί σε νησί.

Η πρόσβαση στο Στρογγυλό μπορεί να πραγματοποιηθεί με ιδιωτικό σκάφος ή θαλάσσιο ταξί από την Πάτμο ή τη Λέρο. Επιπλέον, το αεροδρόμιο της Λέρου διαθέτει καθημερινές συνδέσεις με την Αθήνα, διευκολύνοντας τη μετάβαση στην ευρύτερη περιοχή.

Η αγγελία καταλήγει επισημαίνοντας ότι το νησί θα μπορούσε είτε να μετατραπεί σε ένα μικρό, αποκλειστικό καταφύγιο είτε να διατηρηθεί ως ιδιωτικό θαλάσσιο πάρκο. Παράλληλα, η θέση του κοντά στους χώρους της Πάτμου που προστατεύονται από την UNESCO παρουσιάζεται ως στοιχείο που συνδυάζει έναν τρόπο ζωής με πολιτιστικό βάθος και προοπτικές διατήρησης και αύξησης της αξίας του κεφαλαίου σε βάθος χρόνου.