Στα 15 καταστήματα φτάνει το δίκτυο του Γρηγόρη στην Κύπρο, με την έναρξη λειτουργίας του πρώτου του σημείου στην Πάφο, στην οδό Γρίβα Διγενή 48. Η αλυσίδα σχεδόν διπλασίασε την παρουσία της στο νησί σε λιγότερο από έναν χρόνο, αυξάνοντας τα καταστήματά της από οκτώ σε 15, ενώ προγραμματίζει νέες προσθήκες έως το τέλος του 2026 και το 2027.

Η επέκταση ακολουθεί τη συνεργασία με τη Zymi & Kafe Ltd, η οποία ανέλαβε τον Δεκέμβριο του 2025 τον ρόλο του Master Franchisee στην κυπριακή αγορά. Στο πλαίσιο της συνεργασίας ενισχύθηκε η παρουσία της αλυσίδας στη Λευκωσία, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα, ενώ ανακαινίστηκαν υφιστάμενα καταστήματα.

Τα εγκαίνια του καταστήματος στην Πάφο πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, παρουσία επισκεπτών, εκπροσώπων του πολιτικού, ξενοδοχειακού και επιχειρηματικού κόσμου της πόλης, καθώς και στελεχών της εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Γρηγόρη, Βλάσσης Γεωργάτος, ο οποίος έδωσε το παρών, δήλωσε: «Η Κύπρος αποτελεί μια σημαντική αγορά για τον Γρηγόρη και η συνεργασία μας με τη Zymi & Kafe Ltd τον τελευταίο χρόνο έχει επιβεβαιώσει στην πράξη τη δυναμική που μπορεί να δημιουργηθεί όταν υπάρχει κοινό όραμα, αμοιβαία εμπιστοσύνη και προσήλωση στην ποιότητα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επέκτασή μας στην Κύπρο, την αναβάθμιση της εικόνας των καταστημάτων και την εξαιρετική εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το νέο κατάστημα της Πάφου αποτελεί ακόμη ένα βήμα σε αυτή την επιτυχημένη πορεία και είμαστε αισιόδοξοι για όσα θα πετύχουμε μαζί στο μέλλον».

Επόμενος σταθμός το Παραλίμνι

Μέχρι το τέλος του 2026 προγραμματίζεται να λειτουργήσει νέο κατάστημα στο Παραλίμνι Αμμοχώστου, ενώ, σύμφωνα με την εταιρεία, για το 2027 βρίσκονται σε ώριμο στάδιο συμφωνίες για νέα σημεία σε περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας.

Τον στόχο της περαιτέρω επέκτασης περιέγραψε ο Παύλος Μιχαηλάς, διευθύνων σύμβουλος της Zymi & Kafe Ltd, με τη φράση «ένας σύγχρονος Γρηγόρης σε κάθε γωνιά του νησιού».