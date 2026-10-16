Στη σχέση του Κωνσταντίνου Αργυρού με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, μεταφέροντας όσα πληροφορήθηκε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον γνωστό τραγουδιστή.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 θέλησε να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέλεξε να μην κάνει κάποια δημόσια δήλωση σχετικά με όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επισημαίνοντας ότι δεν έχει συζητήσει μαζί της προκειμένου να γνωρίζει και τη δική της πλευρά.

«Επέλεξε να μην τοποθετηθεί γιατί δεν έχει μιλήσει με την ίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας, διευκρινίζοντας ότι οι δυο τους δεν έχουν επικοινωνήσει εδώ και δύο εβδομάδες, ενώ έχουν να συναντηθούν περίπου δύο μήνες.

Παράλληλα, ο παρουσιαστής υπερασπίστηκε τον τραγουδιστή, τονίζοντας ότι δεν ζει αποκομμένος από την πραγματικότητα, αλλά έχει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα, με συνεχείς μετακινήσεις και ταξίδια για συναυλίες.

Τέλος, ο Γιώργος Λιάγκας ξεκαθάρισε ότι, σύμφωνα με όσα του είπε ο τραγουδιστής, δεν έχει υπάρξει ποτέ μεταξύ τους συζήτηση για το ενδεχόμενο κουμπαριάς, παρά τα σχετικά σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει.