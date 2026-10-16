Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Νατάσα Πιρτς Μούσαρ, συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο Αρχηγών Κρατών της Ομάδας Arraiolos, η οποία φέτος πραγματοποιείται στη Λιουμπλιάνα. Προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και τόνισε ότι χρειάζεται να αναζητηθούν λύσεις μέσα από τις ρίζες της, από τις ιδρυτικές, αρχικές της αξίες.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε:

«Σήμερα, από εδώ, από τη Σλοβενία, θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τη χώρα αλλά και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, την κυρία Νατάσα Πιρτς Μούσαρ, για τη φιλόξενη οργάνωση της Συνόδου της Ομάδας Arraiolos, της ομάδας δηλαδή, η οποία απαρτίζεται από δεκαέξι Προέδρους Δημοκρατίας ευρωπαϊκών χωρών. Η συνάντησή μας και οι συζητήσεις μας θα γίνουν μέσα σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο το οποίο παρουσιάζει τεράστιες αβεβαιότητες και πάρα πολύ μεγάλες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, κοινωνικές πιέσεις. Για τον σκοπό αυτό και για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Ευρώπη θα πρέπει να αναζητήσει λύσεις μέσα από τις ρίζες της, από τις ιδρυτικές, αρχικές της αξίες.

Αυτές οι αξίες είναι οι αρχές της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο σεβασμός του Κράτους Δικαίου, της κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας, αλλά και του Διεθνούς Δικαίου. Και μέσα από αυτές τις αξίες και την τήρησή τους, η Ευρώπη θα ξαναβγεί νικήτρια. Επίσης, θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν στη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ και για το ζήτημα του δικαιώματος βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026. Η αντιμετώπιση του θέματος του βέτο με έναν τρόπο ουσιαστικό και αξιόπιστο θα σημάνει τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, με τρόπο ο οποίος θα είναι παραγωγικός και θα βοηθήσει περαιτέρω τη διεξαγωγή των εργασιών του, αλλά και την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας».