Με ένα νέο βίντεο στο TikTok σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων (Q&A), ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζει τις βασικές προβλέψεις της πρότασης νόμου που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος.

Με τίτλο «Έχεις ερωτήσεις; Έχουμε λύσεις! Έμαθες τι σημαίνει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος για σένα;», επιχειρεί να εξηγήσει πώς οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν τους πολίτες και ποιες αλλαγές επιδιώκει να επιφέρει το ΠΑΣΟΚ.

«Πώς το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει την προστασία της πρώτης κατοικίας, πώς θα εφαρμοστούν πραγματικές 120 δόσεις για όλους και πώς θα αλλάξουν οι κανόνες βάζοντας τέλος στην ασυδοσία των funds», αναφέρεται στο σχετικό Δελτίο Τύπου του κόμματος.

«Βάζουμε κανόνες και δίνουμε πραγματικές λύσεις για μια χώρα που χωρά την αξιοπρέπεια μας, όχι την ασυδοσία τους. Μια χώρα που μας χωρά όλους», τονίζει, στο βίντεο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.