Τη δική του απάντηση στις δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη για την ομόφυλη γονεϊκότητα έδωσε ο Χάρης Ρώμας. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε σε ομόφυλα ζευγάρια από το φιλικό του περιβάλλον που μεγαλώνουν παιδιά, τονίζοντας ότι τους προσφέρουν εξαιρετικές συνθήκες ανατροφής.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Πρέπει να επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Καλά κάνει η Αγγελική Ηλιάδη και πιστεύει αυτό. Καλά κάνουν και οι άλλοι και πιστεύουν αυτό που πιστεύουν. Εγώ θα πω αυτό που ξέρω. Έχω φίλους εδώ και στο εξωτερικό, που είναι γυναίκες και μεγαλώνουν παιδί ή παιδιά και άντρες ζευγάρι που μεγαλώνουν παιδί ή παιδιά και τα μεγαλώνουν σε άριστες συνθήκες, προφυλαγμένα και πάρα πολύ ελεγμένα και πιστεύω σωστά».