Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε η Ζέτα Δούκα, όπου η Σταματίνα Τσιμτσιλή της ζήτησε να σχολιάσει την κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Η ηθοποιός, η οποία γνωρίζει προσωπικά και τους δύο, καθώς στο παρελθόν υπήρξε ζευγάρι με τον γνωστό μουσικοσυνθέτη, εξέφρασε την ευχή να ξεπεράσουν τις διαφορές τους. Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρότερα κοινωνικά ζητήματα που θα έπρεπε να απασχολούν την επικαιρότητα, αποφεύγοντας να πάρει θέση στη μεταξύ τους διαμάχη.

«Εύχομαι να τα βρουν. Υπάρχουν τόσο σημαντικά ζητήματα σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει φτώχεια, βία, εγκληματικότητα, ρατσισμός, φασισμός, πόλεμοι, καταστροφές που νομίζω ότι η επικαιρότητα θα πρέπει κυρίως να έχει και να αναδεικνύει ή να καταδεικνύει αυτά τα θέματα, παρά να ασχολούμαστε με δύο ανθρώπους, οι οποίοι για κάποιο λόγο έχουν κάποιες διαφορές. Αυτοί ξέρουν γιατί τις έχουν και εύχομαι να τις γεφυρώσουν», σχολίασε η Ζέτα Δούκα.